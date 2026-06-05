Ворожі БпЛА знову в небі над Україною: які регіони під загрозою атаки

Звечора 5 червня Росія знову запускає по Україні свої ударні безпілотники. Через загрозу атаки "Шахедами" у кількох регіонах країни оголошено повітряну тривогу.

Про напрямок руху дронів пишуть Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал збирає інформацію про загрозу та вибухи в областях.

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Де летять "Шахеди"?

У яких областях оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті