5 червня, 20:16
Ворожі БпЛА знову в небі над Україною: які регіони під загрозою атаки
Звечора 5 червня Росія знову запускає по Україні свої ударні безпілотники. Через загрозу атаки "Шахедами" у кількох регіонах країни оголошено повітряну тривогу.
Про напрямок руху дронів пишуть Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал збирає інформацію про загрозу та вибухи в областях.
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Де летять "Шахеди"?
У яких областях оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті
БпЛА на сході Харківщини, курс західний.
20:02, 05 червня
20:00, 05 червня
БпЛА на сході Харківщини, курс західний.