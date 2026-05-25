Окупанти нібито вгатили другим "Орешником" по ТОТ Донеччини: що кажуть у Повітряних силах

У мережі шириться інформація, що в ніч на 24 травня окупаційні війська випустили на Україну 2 "Орешника". Втім, у Повітряних силах ЗСУ наразі офіційно підтвердили лише один запуск.

Про це в коментарі 24 Каналу повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Другий пуск "Орешника": деталі

У мережі пишуть, що під час масованого обстрілу Україні в ніч на 24 травня Росія випустила дві ракети "Орешник". Пуск першої, за даними моніторингових каналів, міг відбутись близько 1:00, однак підтверджень влучань спочатку не було – тож така інформація задавалась сумнівною.

Втім згодом з'явились припущення, що одна з ракет нібито могла влучити на ТОТ Донецької області – у районі Авдіївки чи Ясинуватої. Також не виключається, що удар міг бути по позиціях російських військ.

Своєю чергою Юрій Ігнат повідомив, що наразі офіційно підтверджується лише один запуск. Тоді як інформація щодо можливого другого запуску поки що відсутня.

За його словами, у разі появи нових даних – з'явиться офіційне повідомлення. Також він додав, що нині немає підтвердженої інформації щодо можливих уражень "Орешником" позицій російських військ.

Ворог масовано атакував Україну

В ніч проти 24 травня окупанти випустили на Україну 90 ракет, зокрема:

"Орешнік" з Капустиного Яру в Астраханській області;

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з Липецької області;

3 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон" з Криму та Курської області;

30 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 з Брянська, Курська і Криму;

54 крилатих ракет Х-101/ Іскандер-К/ Калібр з Вологодської, Курської областей і акваторії Чорного моря.

Також тієї ночі на українські міста летіло 600 ударних дронів різних типів.