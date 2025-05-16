Росія атакувала Полтавщину: в ОВА розповіли про наслідки

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Російські військові обстрілюють українські міста та села.

Цього разу ворог атакував "Шахедами" Полтавщину. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тимчасового виконувача обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимира Когута.

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Які наслідки атаки на Полтавщину

За даними Полтавської ОВА, сьогодні, 16 травня, на Полтавщині працювала ППО. Внаслідок падіння уламків БпЛА у Кременчуцькому та Полтавському районах пошкоджено покрівлю господарчої споруди та скління житлового будинку.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Дякую Силам оборони за захист,

– написав Когут.

Додамо, що сьогодні, 16 травня, росіяни атакували ударними безпілотниками й Київ. За інформацією моніторингових ресурсів, силам ППО вдалося збити ворожий БпЛА. Відбій повітряної тривоги у столиці оголосили о 6:39.

Внаслідок атаки в нежитловій зоні Святошинського району виникло загоряння. Також зафіксовано падіння уламків на території котельні.

Окрім цього, повідомлялося про падіння уламків на дорогу, пошкодження вікон та автомобілів у житловому кварталі. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила.