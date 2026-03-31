Удар по Полтаві: перші фото багатоповерхівки, у яку влучив російський дрон
- Ворожі війська спрямували на Полтаву БпЛА, сталося влучання у багатоповерхівку.
- Будинок зазнав значних пошкоджень, зокрема, вибито сотні вікон, кілька квартир стали непридатними для проживання.
Пізно ввечері 30 березня російська армія атакувала Полтаву, унаслідок удару сталися значні пошкодження багатоповерхівок у спільному районі міста. На жаль, ворожий удар забрав життя однієї людини, ще двоє госпіталізовані.
З'явилися перші кадри з місця атаки. Секретар міськради Катерина Ямщикова також оприлюднила фото з квартири, у яку поцілив БпЛА.
Які наслідки атаки на Полтаву?
Повідомляється, що через удар у багатоповерхівці вибиті сотні вікон, є квартири, що стали непридатними для проживання, та пошкоджені авто.
Вісьмох жителів, зокрема сім'ї з дітьми, відселили. На місці атаки розгорнули штаб з ліквідації наслідків.
У Полтавській міськраді додали, що двоє поранених, зокрема дитина, наразі перебувають у лікарнях, медики надають їм усю необхідну допомогу.
Зазначимо, що у Полтавському районі повітряну тривогу оголосили о 16:35. Після 22:40 Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ворожих дронів у напрямку Полтави, Гадяча та Миргорода. Близько 22:53 місцеві повідомили про звуки вибухів.
Якими були попередні атаки на Полтаву?
У ніч на 28 березня Росія здійснила масовану атаку дронами по кількох регіонах України, зокрема по Полтавській області. За словами керівника ОВА, удари припали по цивільній інфраструктурі. Зафіксовано влучання в житловий будинок.
Також один із безпілотників пошкодив промисловий об'єкт у Полтавському районі, де загинув працівник підприємства.
Під час іншої атаки 24 березня по Полтаві загинули двоє людей, ще 11 дістали поранення, серед них дитина. У місті пошкоджено житлові будинки та готель, виникли пожежі. Місцеві чули щонайменше десять вибухів.