Пожежа в порту Усть-Луга розгорілася з новою силою: на супутникових кадрах – стовп диму

Порт Усть-Луга у Ленінградській області Росії вкотре опинився під атакою безпілотників, внаслідок чого на території об'єкту посилилася пожежа, яка виникла ще після попередніх дронових ударів.

На супутникових кадрах видно, як над портом здіймається стовп диму. Про це повідомляють "КіберБорошно", Exilenova+ та "Радіо Свобода".

Яка зараз ситуація в порту Усть-Луга?

Згідно з оприлюдненою інформацією, українські безпілотники завдали удару по нафтоналивних портах Усть-Луга і Приморська. У першому з них внаслідок повторного удару дронів посилилася пожежа вранці 27 березня.

Раніше вже повідомляли, що пропускна здатність Усть-Луги становить близько 700 тисяч барелів нафти на добу, а Приморськ є кінцевим пунктом трубопровідної системи потужністю до 75 мільйонів тонн нафти на рік.

Нагадаємо, що пожежа триває ще з 25 березня. Тоді після атаки повідомляли про пожежу на резервуарах об'єкта. Місцева влада повідомляла про роботу з ліквідації загоряння, про постраждалих не повідомляли.



Пожежа в порту Усть-Луга / "Радіо Свобода"

Міністерство оборони Росії повідомило про збиття 85 БпЛА над Брянською, Ленінградською, Вологодською, Смоленською, Бєлгородською, Курською, Псковською, Московською областями, акваторією Чорного моря і Криму.

Зокрема, губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, про ліквідацію 36 дронів у регіоні. Через можливу атаку в аеропорту "Пулково" скасували щонайменше 28 рейсів, ще понад 50 затримуються.

Що ще атакували в Росії?