У Тернополі чули вибух, у Львові вперше була тривога через реактивні БпЛА

Реактивні БпЛА вночі 2 вересня долетіли до Заходу України. У Тернополі чули вибух на околицях міста.

Повітряну тривогу через такий тип загрози також уперше оголошували у Львові. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Атака реактивних БпЛА на Захід 2 вересня: що відомо?

За кілька хвилин після півночі 2 вересня Повітряні сили повідомили про рух реактивного БпЛА зі східного напрямку до Вінниці. Далі цей російський засіб повітряного нападу стрімко попрямував глибше на Захід України.

Перетнувши Хмельницьку область, БпЛА зайшов до області Тернопільської та почав безпосередньо загрожувати Тернополю. Місцеві писали у соціальних мережах про дрон над містом.

У цей самий час повітряну тривогу оголосили у деяких районах Львівської області, а також і у самому Львові – о 00:49. За весь час спостережень це перша тривога у Львові саме через загрозу реактивних БпЛА.

Майже водночас пролунали вибухи на околицях Тернополя та у Полтаві. О 00:57 повітряну тривогу на Заході скасували. Інформації про наслідки обстрілу від влади наразі не було.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу та небезпеку від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що на момент публікації повітряна атака російської армії триває. Якщо у вашому регіоні тривога – подбайте про безпеку!