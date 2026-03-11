100 ударних дронів летіло на Україну цієї ночі: сили ППО знешкодили більшість, але є влучання

У ніч проти 11 березня російські війська атакували Україну, використовуючи ударні безпілотники. Українська протиповітряна оборона збила 90 відсотків ворожих цілей.

Про це повідомили в Повітряних сил ЗСУ.

Дивіться також 990 окупантів і тисячі одиниць озброєння: втрати Росії станом на 11 березня

Скільки цілей летіло на Україну?

У ніч на 11 березня ворог атакував українські міста 99 ударними дронами типу "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів. "Шахедів" з них – 70 одиниць.

Повітряні цілі летіли з Орла, Курська, Брянська, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарська, що на території Росії, а також із Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України збили чи знешкодили 90 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході України.

Повідомляється про влучання дев'яти ударних БпЛА на шести локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на трьох інших ділянках.

Повітряні сили попередили, що станом на 8:30 у деяких регіонах України досі триває російська атака, тож закликали дотримуватись правил безпеки.

До слова! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Де нещодавно чули вибухи в Україні?