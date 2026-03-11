100 ударних дронів летіло на Україну цієї ночі: сили ППО знешкодили більшість, але є влучання
- Російські війська атакували Україну 99 ударними дронами в ніч проти 11 березня, з яких 70 були "Шахедами".
- Українська протиповітряна оборона збила 90 відсотків дронів, але дев'ять з них влучили в шість локацій, а уламки впали на трьох інших ділянках.
У ніч проти 11 березня російські війська атакували Україну, використовуючи ударні безпілотники. Українська протиповітряна оборона збила 90 відсотків ворожих цілей.
Про це повідомили в Повітряних сил ЗСУ.
Скільки цілей летіло на Україну?
У ніч на 11 березня ворог атакував українські міста 99 ударними дронами типу "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів. "Шахедів" з них – 70 одиниць.
Повітряні цілі летіли з Орла, Курська, Брянська, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарська, що на території Росії, а також із Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.
Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України збили чи знешкодили 90 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході України.
Повідомляється про влучання дев'яти ударних БпЛА на шести локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на трьох інших ділянках.
Повітряні сили попередили, що станом на 8:30 у деяких регіонах України досі триває російська атака, тож закликали дотримуватись правил безпеки.
Де нещодавно чули вибухи в Україні?
Вранці 11 березня у Харкові прогримів вибух – місто атакували дрони-камікадзе. Місцева влада повідомила про влучання "Шахеда" у приватний сектор Шевченківського району міста. Ворожий удар по цивільному підприємству забрав життя двох людей. Ще п'ятеро осіб постраждали.
Ввечері 10 березня вибухи чули мешканці Запоріжжя. Повітряні сили попереджали про пуски КАБів у напрямку міста.
Місто Дніпро зазнало дронової атаки пізно ввечері 9 березня. Місцева влада повідомила про пошкодження багатоповерхівки та приміщення банку. Допомога знадобилась сімом людям, серед них – 12-річна дитина. Двох жінок госпіталізували.