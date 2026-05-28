У Нижньому Новгороді росіяни могли скерувати дрон у будівлю обласного суду

Вранці 28 травня дрони атакували Нижній Новгород у Росії. Один з них поцілив у дах обласного суду. Ймовірно, росіяни скерували БпЛА засобами радіоелектронної боротьби.

Про це повідомили в Astra.

Які наслідки влучання у будівлю суду?

У Нижньому Новгороді лунала повітряна тривога через загрозу ударів безпілотників. Російське Міноборони заявляло про нібито збиття 62 українських дронів, в тому числі у тому регіоні.

За даними ЗМІ, росіяни з Радянського району, де розташований обласний суд, бачили дрон, що летів низько, та чули вибух. Згодом місцеві оприлюднили кадри наслідків влучання. У будівлі пошкоджено куполи та дах, звідки виднівся дим.

У Exilenova+ заявили, що БпЛА міг поцілити у будівлю через дію РЕБ.

Влучання підтвердив мер російського міста Гліб Нікітін. За його словами, внаслідок інциденту начебто ніхто не постраждав, але судові засідання перенесли На місці працюють оперативні служби.

Наслідки нещодавніх атак на Росію

Напередодні гучно було у російському Воронежі. Ймовірно, було атаковано ворожу авіабазу "Балтимор". Постраждати могла технічно-експлуатаційна частина та стоянка авіатехніки. Об'єкт є важливим для держави-агресора, адже там базуються винищувачі Су-34 47-го авіаполку. З них часто б'ють КАБами по українських містах та позиціях.

Також 27 травня вибухи прогриміли й в інших регіонах Росії. Наприклад, у Таганрозі могло статись щонайменше два удари. Попередньо повідомлялось про пожежу на території об'єкта, де ворог ремонтує та обслуговує авіаційну техніку.