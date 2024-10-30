Долетіли аж до Москви: дрони атакували низку регіонів Росії
Неспокійною видалася для росіян ніч на 30 жовтня. Дрони атакували низку російських регіонів.
Зокрема, під ударом опинилася Москва. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Які регіони Росії атакували дрони
Губернатор Брянської області Алєксаедр Богомаз об 02:59 заявив, що у небі над регіоном нібито зафіксували 2 БпЛА літакового типу. Традиційно для росіян сили ППО буцімто знищили їх.
Богомаз зазначив, що начебто постраждалих та руйнувань внаслідок атаки БпЛА нема.
Вже об 03:05 з'явилася інформація про те, що дрони атакували Ростовську область. За словами губернатора регіону, сили ППО нібито відбили атаку та знищили 4 БпЛА.
Водночас об 04:05 російській ЗМІ повідомили про атаку дронів на Смоленську область. Губернатор регіону також заявив, що ППО буцімто знищила 3 БпЛА.
Вже за декілька хвилин також з'явилася інформація про те, що внаслідок атаки дронів у аеропорту Шереметьєво, який є одним із головних аеропортів Москви, було введено план "Килим". Втім, обмеження діяли всього впродовж 40 хвилин.
Згідно із заявою Міноборони Росії, у ніч на 30 жовтня нібито вдалося знищити 23 БпЛА.
У тому числі 7 БпЛА знищено над територією Ростовської області, 5 – над територією Курської, 4 – над Смоленською територією, по три – над територіями Орловської та Брянської областей і один – над територією Білгородської області,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, що про збиття дронів в Московській області у відомстві не написати.