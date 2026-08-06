У Ярославлі горить НПЗ "Славнефть-ЯНОС"

Уночі дрони атакували Ярославль. Там прилетіло по нафтопереробному заводу.

У ніч проти 6 серпня губернатор області Михайло Євраєв повідомляв про атаки БпЛА в Ярославлі та про перекриття виїзду з міста у бік Москви. Очевидці публікували кадри зі звуками вибухів та двома стовпами темного диму.

OSINT-аналітик ASTRA встановив, що одне із загорянь сталося на території НПЗ "Славнефть-ЯНОС", інша пожежа поки не геолокована.

Пожежа на НПЗ у Ярославлі / Фото з мережі

Ново-Ярославський нафтопереробний завод переробляє близько 15 млн тонн нафти на рік і входить до п'ятірки найбільших російських НПЗ. Асортимент продукції включає автомобільні бензини та дизельне паливо стандарту Євро-5, авіаційний гас та паливо для реактивних двигунів, широкий спектр масел, бітуми, парафіно-воскову продукцію, ароматичні вуглеводні, зріджені гази та топковий мазут. Завод є основним переробним активом вертикально інтегрованої компанії ПАТ "НГК "Славнафта"", 99,7% акцій якої на паритетних засадах контролюється компаніями ПАТ "НК "Роснефть"" та ПАТ "Газпром".