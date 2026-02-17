БпЛА завітали до росіян: на Ільському НПЗ – вражаюча пожежа, а у Криму – "найтриваліша" атака

Російські міста у ніч на 17 лютого атакували "добрі" дрони. Зокрема, під прицілом опинився Ільський НПЗ, який після атаки масштабно спалахнув.

А у Криму була "найдовша атака" за останній час. Які наслідки обстрілу Росії та окупованих територій цієї ночі, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Росія не здатна цьому запобігти: як дронам вдалося пробитися до Москви та куди цілились

Які наслідки атаки на Росію?

Влада Краснодарського краю офіційно підтвердила ураження Ільського НПЗ.

Пошкоджено резервуар з нафтопродуктами. Станом на ранок пожежа на об'єкті сягає 700 квадратних метрів.

Горить Ільський НПЗ: дивіться відео

"Внаслідок атаки БпЛА стався спалах на Ільському НПЗ. Постраждалих немає. Ушкодження отримав резервуар із нафтопродуктами… У гасінні задіяні 72 особи та 21 одиниця техніки, у тому числі фахівці МНС Росії по Краснодарському краю. Також на місці працює пожежний потяг", – прозвітувала влада.

Пожежа на Ільському НПЗ: дивіться відео

Атаковано Ільський НПЗ: дивіться відео

На опублікованих кадрах видно величезне полум'я, що підноситься догори.

Також, як стверджують росЗМІ, горів сарай біля приватного будинку.

Атака на Ільськ / Фото із соцмереж

"Добрі" дрони також завітали до Татарстану.

Місцеві жителі скаржилися на вибухи у Казані та Нижньокамську. Після 3 ночі вони чули потужні вибухи, а також бачили серію яскравих спалахів у небі, після чого в будинках в одному з районів "мигнуло" світло.

На тлі атаки було закрито ближні аеропорти.

Спалахи в Казані: дивіться відео

Щось незрозуміле коїлося також в Іжевську. Місцеві чули серію вибухів. Але потім російська влада "уточнила", що загрози БпЛА поруч з Іжевськом не було, пише російське видання Mash.

Втім, була інформація про атаку енергооб'єкти, працювала ППО.

Загалом російський Генштаб прозвітував, щоб "певео" збила 24 БпЛА над територією Краснодарського краю, по 2 над територією Бєлгородської і Воронезької області, 1 над територією Республіки Адигея.

Дрони атакували окупований Крим

Також була здійснена атака на Крим. Навіть Кримський міст перекривали двічі за вечір.

Кажуть, що "збили" над Кримом 6 дронів, 50 – над Чорним морем, ще 29 – над Азовським. Пошкоджень цивільних об'єктів нібито нема.

А окупаційна влада уже заявила, що це була "одна з найтриваліших атак" за останній час.

За попередньою інформацією поранено одну дитину. На Фіолентівському шосе ударною хвилею від збитого БпЛА вибило вікна в одному із приватних будинків. Дев'ятирічному хлопчику осколками посікло ноги. Він доставлений до дитячої лікарні, його стан задовільний,

– заявив "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.

Окрім того, було падіння бойових частин БпЛА, детонація в одному з дворів, пошкоджено багато автомобілів та газових труб.

Останні вибухи в окупантів