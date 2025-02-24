Один з п'яти найбільших у Росії, – ЦПД про важливість удару по Рязанському НПЗ

У Росії дрони атакували Рязанський нафтопереробний завод. У ЦПД прокоментували інцидент.

Вночі проти 24 лютого дрони атакували Рязанський НПЗ, один із найбільших у Росії. Про це пише 24 Канал із посиланням на керівника ЦПД Андрія Коваленка.

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Що відомо про завод

Коваленко розповів, що потужність переробки заводу – 17,1 мільйона тонн нафти на рік. Це робить його одним із п'яти найбільших нафтопереробних заводів Росії.

Там виробляють бензин, дизельне паливо, авіаційний гас, мазут і нафтохімію,

– написав він.

Крім цього, відомо, що особливу роль відіграє авіаційне паливо, яке критично важливе для фронтової авіації армії ворога та стратегічної дальньої авіації, яка завдає ударів по Україні.

Зазначається, що це вже третя атака на Рязанський НПЗ від початку 2025 року. Перша та друга атаки були в січні.

З початку 2025 року під ударом опинились щонайменше 27 паливно-енергетичних об'єктів у 16 регіонах Росії.