У російських Самарі й Чебоксарах палають НПЗ і завод, що виробляє ракети

Уночі й рано-вранці 10 червня в низці регіонів Росії було неспокійно через нову атаку. Під ударом уже традиційно опинилися об'єкти нафтової та військово-промислової сфери.

Про це активно пишуть у мережі. Місцеві ж фільмують фото й відео наслідків "бавовни".

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Що відомо про удар по Новокуйбишевському НПЗ?

За повідомленнями російських телеграм-каналів, у Самарі після серії вибухів виникла пожежа на території Куйбишевського нафтопереробного заводу. На оприлюднених у мережі кадрах видно кілька осередків займання, а значна частина міста опинилася в димовій завісі.

У Самарі горить місцевий НПЗ: дивіться фото

Довідка. Новокуйбишевський нафтопереробний завод входить до структури компанії "Роснефть". Проєктна потужність заводу становить близько 8,8 мільйона тонн нафти на рік.

Обстановка в Росії: дивіться відео

Яка ситуація в Чебоксарах?

Тим часом у Чебоксарах повідомляють про удар по об'єкту ВНДІР (Всеросійський науково-дослідний інститут релебудування). Перед цим у місті оголошували ракетну небезпеку. За даними місцевих джерел, підприємство зазнало ураження внаслідок саме ракетного удару.

Наслідки атаки на Чебоксари: дивіться фото

Про повторну атаку на місто поінформували близько 6:25. Глава Чувашії згодом підтвердив, що Чебоксари зазнали атаки. За його словами, наразі триває уточнення інформації щодо кількості постраждалих, а також масштабів пошкоджень цивільної та критичної інфраструктури.

Важливо! Завод "ВНДІР-Прогрес" (Всеросійський науково-дослідний інститут релебудування), розташований приблизно за 1000 кілометрів від українського кордону, спеціалізується на виробництві комплектуючих для ударних безпілотників типу "Шахед", а також ракетних комплексів "Іскандер-М" і крилатих ракет "Калібр".

Судячи з фото, пошкодження на об'єкті доволі серйозні. Унаслідок удару виникла пожежа.



Кадри атакованого заводу / Фото Exilenova+

Тим часом у Володимирській області внаслідок атаки безпілотників виникли пожежі на двох об'єктах інфраструктури. Як повідомив губернатор регіону, обійшлося без жертв і постраждалих. Відповідні служби продовжують роботи з ліквідації наслідків інциденту.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить завдавати далекобійних ударів по російській території. За його словами, українські фахівці активно розробляють і виробляють нові ракети та безпілотники для таких операцій.

Президент наголосив, що Україна відповідатиме на російську агресію та посилюватиме свій оборонний потенціал. Він також зазначив, що Росія реагує лише на сильний тиск, тому українські дрони продовжують уражати об'єкти російського військово-промислового комплексу.