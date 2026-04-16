Дві бази "Іскандерів", склад "Рубікону" та ЗРК: "Птахи Мадяра" уразили 16 важливих цілей Росії

У ніч проти 16 квітня Сили безпілотних систем провели результативну операцію, завдавши суттєвих втрат російським військам. Українські безпілотники розтрощили 16 важливих цілей противника, серед яких ЗРК, нафтобази, а також об'єкти пов'язані із комплексами "Іскандер" та центром "Рубікон".

Про це інформує Командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Які об'єкти ворога було ліквідовано цієї ночі?

16 квітня ворог зазнав чимало втрат, зокрема у техніці та забезпеченні. За словами "Мадяра", усього було знищено 16 російських цілей на тимчасового окупованих територіях Криму, Донецької та Запорізької областей.

Дві бази розміщення оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) "Іскандер" відвідали пілоти 9 бату "Кайрос" 414 обр "Птахи Мадяра" у Криму (населений пункт Міжгір'я та Курортне),

– додав командувач СБС.

Серед інших знищених об'єктів:

ЗРГК "Панцир", у Феодосії на ТОТ Криму,

ЗРК "Оса-АК", у Водяному на ТОТ Донецької області,

ЗРК "Бук-М1", у Багатівці на ТОТ Запорізької області,

база ОТРК "Іскандер" у Міжгір'ї на ТОТ Криму,

база ОТРК "Іскандер" у Курортному на ТОТ Криму,

нафтобаза "Октябрське" на ТОТ Криму,

нафтобаза Глибокий Яр на ТОТ Криму,

склад БП 758 цмтз Чорноморського флоту Росії у Міжгір'ї на ТОТ Криму,

ТПД, майстерня, склад БпЛА "Рубікон" у Гірному на ТОТ Донецької області.

