Дві бази "Іскандерів", склад "Рубікону" та ЗРК: "Птахи Мадяра" уразили 16 важливих цілей Росії
- Українські безпілотники знищили 16 важливих цілей Росії, включаючи бази "Іскандерів", ЗРК та нафтобази на окупованих територіях Криму, Донецької та Запорізької областей.
- Операція включала враження об'єктів, таких як ЗРК "Панцир", "Оса-АК", "Бук-М1", та склад БпЛА "Рубікон" у різних місцях окупованих територій.
У ніч проти 16 квітня Сили безпілотних систем провели результативну операцію, завдавши суттєвих втрат російським військам. Українські безпілотники розтрощили 16 важливих цілей противника, серед яких ЗРК, нафтобази, а також об'єкти пов'язані із комплексами "Іскандер" та центром "Рубікон".
Про це інформує Командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.
Дивіться також "Нічна кара": ЗСУ показали, як знищують окупантів на Сумщині
Які об'єкти ворога було ліквідовано цієї ночі?
16 квітня ворог зазнав чимало втрат, зокрема у техніці та забезпеченні. За словами "Мадяра", усього було знищено 16 російських цілей на тимчасового окупованих територіях Криму, Донецької та Запорізької областей.
Дві бази розміщення оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) "Іскандер" відвідали пілоти 9 бату "Кайрос" 414 обр "Птахи Мадяра" у Криму (населений пункт Міжгір'я та Курортне),
– додав командувач СБС.
Серед інших знищених об'єктів:
- ЗРГК "Панцир", у Феодосії на ТОТ Криму,
- ЗРК "Оса-АК", у Водяному на ТОТ Донецької області,
- ЗРК "Бук-М1", у Багатівці на ТОТ Запорізької області,
- база ОТРК "Іскандер" у Міжгір'ї на ТОТ Криму,
- база ОТРК "Іскандер" у Курортному на ТОТ Криму,
- нафтобаза "Октябрське" на ТОТ Криму,
- нафтобаза Глибокий Яр на ТОТ Криму,
- склад БП 758 цмтз Чорноморського флоту Росії у Міжгір'ї на ТОТ Криму,
- ТПД, майстерня, склад БпЛА "Рубікон" у Гірному на ТОТ Донецької області.
Де нещодавно в Росії гриміли вибухи?
Сили оборони завдають успішних та ефективних ударів й глибоко в тилу ворога, де раніше було "безпечно".
Так 16 квітня безпілотники дістались до Бєлгорода й уразили підстанцію "Південна". Внаслідок вибуху у частини міста зникло електропостачання. 15 квітня у цьому ж регіоні гриміли вибухи на складах паливно-мастильних матеріалів і логістичних об'єктів російських військ.
Вночі 16 квітня безпілотники масовано атакували Сочі, Туапсе, Анапу, та Геленджик. В аеропортах Сочі та Краснодара тимчасово запровадили обмеження на прийом і відправлення літаків через загрозу в небі. Місцеві писали про пошкодження щонайменше 5 приватних будинків та одного багатоквартирного. Також горіла нафтобаза.