СБУ та СОУ вгатили по порту у Новоросійську: декілька військових кораблів серйозно пошкоджені
- СБУ та Сили оборони України завдали удару по військових об'єктах у порту "Новоросійськ", знищивши морський тральщик "Валентин Пікуль" і пошкодивши протичовнові кораблі "Єйськ" та "Касимов".
- Унаслідок атаки загинуло троє російських військових, 14 отримали поранення, також було уражено радар наведення та інфраструктуру на нафтовому терміналі "Шесхарис".
СБУ спільно із Силами оборони в ніч на 2 березня вгатила по військових об'єктах у порту "Новоросійськ". Уражено морський тральщик "Валентин Пікуль" та пошкоджено протичовнові кораблі "Єйськ" та "Касимов".
Про це 24 Каналу повідомили джерела у СБУ.
Що відомо про атаку на порт "Новоросійськ"?
За даними джерел, під час атаки 2 березня було знищено російський морський тральщик "Валентин Пікуль", а малі протичовнові кораблі проєкту 1124М "Єйськ" і "Касимов" зазнали суттєвих пошкоджень.
До слова! Морський тральщик – це спеціальний військовий корабель, призначений для виявлення, пошуку та знешкодження морських мін. Також його використовують, аби забезпечити суднам безпечний прохід через мінні поля.
Протичовнові кораблі борються із підводними суднами, й, зазвичай, мають здатність реагувати на повітряні цілі, тобто виконують функцію ППО.
Унаслідок атаки загинуло троє російських військових, ще 14 отримали поранення.
Крім цього, бійці СБУ спільно із Силами оборони уразили радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300ПМУ-2 "Фаворит", ЗРГК "Панцир-С2" та шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі "Шесхарис".
У спецслужбі кажуть, пожежа у порту тривала всю ніч.
СБУ системно дістає ворога там, де він вважає себе в безпеці – у портах, на базах і в глибокому тилу. Для російських військових об'єктів не існує "захищених зон". Поки Росія веде війну проти України, їй ніде не буде спокійно – ні на морі, ні на суші, ні в тилу",
– наголосило джерело в СБУ.
Які ще російські цілі ліквідували Сили оборони?
Українські безпілотники 4 березня вгатили по хімзаводу "Уралхім" у місті Кірово-Чепецьк, що у Кіровській області Росії. Місцеві пабліки пишуть, що над містом кружляло щонайменше 8 дронів. Цікаво, що відстань до цієї точки становить понад 1300 кілометрів.
28 лютого Сили оборони уразили нафтопереробний завод "Албашнєфть" у Краснодарському краї Росії. Українські сили знищили 4 резервуари РВС-5000, частково пошкодили 3 резервуари РВС-2000, трубопроводи та підземний резервуар.
А 2 березня безпілотники з української сторони летіли у напрямку найбільшого нафтоналивного комплексу із перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні Росії. Внаслідок удару було уражено нафтоналивні стендери терміналу та радіолокаційну станцію із комплексу С-400.