У Криму під час атаки не було тривоги: місцеві скаржаться на діряву ППО та безвідповідальність

У неділю, 23 червня, у різних районах Севастополя гриміли звуки вибухів. Місцеві мешканці скаржились, що на момент атаки у місті не було оголошено повітряну тривогу.

Про звуки вибухів у Севастополі у телеграм-каналах почали повідомляти о 12:16. Цікаво, що окупаційна влада визнала атаку, а ось коментувати, чому не включили повітряну тривогу – не стали.

Дивіться також "Сидимо на пляжі – над нами ракети": Крим був під масованою атакою, лунали потужні вибухи

Вибухи в Криму 23 червня

"Вибухи лунають у Севастополі, рух Кримським мостом перекрито", – повідомляли тт-канали.

О 12:21 губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив про нібито роботу ППО, закликавши місцевих зберігати спокій.

О 12:17 ППО працювала в ППО бухті Козача та районі Молочної балки.

"Була сирена у в/ч, після цього дуже гучні хлопки, земля трясеться", – повідомляли очевидці.

Крім того, гучно було на вулиці Астана Кесаєва й в Балаклаві.

Повітряну тривогу не оголошували

Місцеві жителі пишуть у мережі, що тривоги не було. За даними "влади", є потерпілі – вони отримали осколкові поранення.



У Севастополі під час атаки не оголошували про загрозу / Сриншот з телеграму



Місцеві скаржаться через байдужість влади / Скриншот з телеграму



Росіяни не розуміють, чому не було оголошено про загрозу атаки / Скриншот з телеграму

Не оголошуючи повітряну тривогу окупаційна влада наражає на небезпеку громадян. Крім того, враховуючи те, якою ненадійною є російська протиповітряна оборона і як часто вона "пропускає" повітряні цілі.

Пізніше Развожаєв повідомив про нібито збиття 5 повітряних цілей в небі над акваторією. За його словами, їх осколки впали в прибережній зоні.

Безвідповідальність росіян

Попередньо повідомили, що у районі Учкуївки отримали осколкові поранення 12 людей. У Любимівці також поранено 2 людини.

Також, начебто, внаслідок падіння осколків ракети на території житлового сектору на Північній стороні сталося займання будинку.

У мережі пируть, що осколками посікло людей і на пляжі Учкуївки. Зазначають, що ракети рухались у напрямку аеродрому Бельбек.

Російське міноборони заявило про атаку "ATACMS"

Російське міністерство оборони повідомило, що начебто, під час відбиття атаки у окупованому Севастополі російські сили ППО знищили 4 ракети "ATACMS".

"Ще одна ракета внаслідок впливу засобів ППО на кінцевій ділянці відхилилася від траєкторії польоту з підривом бойової частини в повітрі над територією міста", — додали у МО країни-агресора.

Там теж повідомили про потерпілих. Кажуть, що унаслідок падіння осколків касетних суббоєприпасів постраждало понад 20 мирних жителів, зокрема діти.

Дірява ППО призвела до жертв

! Водночас українська влада та ЗСУ неодноразово закликали кримчан утриматися від відвідування пляжів, курортних об'єктів біля військових об'єктів Росії у Криму, а також уникати місць масового скупчення людей.

Згодом Розважаєв повідомив про загибель трьох людей унаслідок падіння уламків, а кількість поранених – зросла майже до 100 людей.