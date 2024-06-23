У Криму під час атаки не було тривоги: місцеві скаржаться на діряву ППО та безвідповідальність
У неділю, 23 червня, у різних районах Севастополя гриміли звуки вибухів. Місцеві мешканці скаржились, що на момент атаки у місті не було оголошено повітряну тривогу.
Про звуки вибухів у Севастополі у телеграм-каналах почали повідомляти о 12:16. Цікаво, що окупаційна влада визнала атаку, а ось коментувати, чому не включили повітряну тривогу – не стали.
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Вибухи в Криму 23 червня
"Вибухи лунають у Севастополі, рух Кримським мостом перекрито", – повідомляли тт-канали.
О 12:21 губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив про нібито роботу ППО, закликавши місцевих зберігати спокій.
О 12:17 ППО працювала в ППО бухті Козача та районі Молочної балки.
"Була сирена у в/ч, після цього дуже гучні хлопки, земля трясеться", – повідомляли очевидці.
Крім того, гучно було на вулиці Астана Кесаєва й в Балаклаві.
Повітряну тривогу не оголошували
Місцеві жителі пишуть у мережі, що тривоги не було. За даними "влади", є потерпілі – вони отримали осколкові поранення.
У Севастополі під час атаки не оголошували про загрозу / Сриншот з телеграму
Місцеві скаржаться через байдужість влади / Скриншот з телеграму
Росіяни не розуміють, чому не було оголошено про загрозу атаки / Скриншот з телеграму
Не оголошуючи повітряну тривогу окупаційна влада наражає на небезпеку громадян. Крім того, враховуючи те, якою ненадійною є російська протиповітряна оборона і як часто вона "пропускає" повітряні цілі.
Пізніше Развожаєв повідомив про нібито збиття 5 повітряних цілей в небі над акваторією. За його словами, їх осколки впали в прибережній зоні.
Безвідповідальність росіян
Попередньо повідомили, що у районі Учкуївки отримали осколкові поранення 12 людей. У Любимівці також поранено 2 людини.
Також, начебто, внаслідок падіння осколків ракети на території житлового сектору на Північній стороні сталося займання будинку.
У мережі пируть, що осколками посікло людей і на пляжі Учкуївки. Зазначають, що ракети рухались у напрямку аеродрому Бельбек.
Російське міноборони заявило про атаку "ATACMS"
Російське міністерство оборони повідомило, що начебто, під час відбиття атаки у окупованому Севастополі російські сили ППО знищили 4 ракети "ATACMS".
"Ще одна ракета внаслідок впливу засобів ППО на кінцевій ділянці відхилилася від траєкторії польоту з підривом бойової частини в повітрі над територією міста", — додали у МО країни-агресора.
Там теж повідомили про потерпілих. Кажуть, що унаслідок падіння осколків касетних суббоєприпасів постраждало понад 20 мирних жителів, зокрема діти.Важливо! Водночас українська влада та ЗСУ неодноразово закликали кримчан утриматися від відвідування пляжів, курортних об'єктів біля військових об'єктів Росії у Криму, а також уникати місць масового скупчення людей.
Дірява ППО призвела до жертв
Згодом Розважаєв повідомив про загибель трьох людей унаслідок падіння уламків, а кількість поранених – зросла майже до 100 людей.