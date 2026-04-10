24 Канал Новини України
10 квітня, 21:30
Оновлено - 21:54, 10 квітня

У Сумах чули вибухи, "Шахеди" атакують Україну з 5 напрямків: де є загроза

Анастасія Колеснікова

Увечері 10 квітня Росія запустила по Україні ударні безпілотники. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.

Росія активно запускає на Україну рої дронів, намагаючись виснажити її ППО. Почастішали й денні удари. Їх мета – зламати економіку країни.

Де дрони пролітають над Україною?

21:54, 10 квітня

Знову вибух у Сумах.

21:52, 10 квітня

Вибух у Сумах.

21:25, 10 квітня

БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку міста Одеса.

21:15, 10 квітня

У Ромнах влучання БпЛА, тієї ж миті зникло світло, повідомляють підписники Суспільного.

21:13, 10 квітня

БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс західний.

21:12, 10 квітня

БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини (Овідіополь).

21:09, 10 квітня

Пуски БпЛА з мису "Чауда".

20:52, 10 квітня

Пуски БпЛА з аеродрому "Міллєрово".

20:50, 10 квітня

Повторні пуски БпЛА з аеродрому "Приморсько-Ахтарськ".

20:43, 10 квітня

Пуски БПЛА з аеродрому "Шаталово".

19:59, 10 квітня

БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини (Сергіївка/Татарбунари).

19:51, 10 квітня

Окупанти здійснили пуски БпЛА з аеродрому "Приморсько-Ахтарськ".