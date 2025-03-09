Росія знову запустила "Шахеди": де є загроза ворожого удару
Російські загарбники вкотре запустили у бік України безпілотні літальні апарати ввечері 9 березня. У зв'язку з цим у частині областей оголошено повітряну тривогу.
24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Увага! Дніпро – в напрямку міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях! Увага! Дніпропетровська область – загроза ударних БпЛА із Запорізької області. Увага! Запорізька область – повітряна тривога через БпЛА, можлива робота ППО. Увага! Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА. Одеська область – повітряна тривога через БпЛА, можлива робота ППО.
Увага! Дніпро – в напрямку міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях!
Увага! Дніпропетровська область – загроза ударних БпЛА із Запорізької області.
Увага! Запорізька область – повітряна тривога через БпЛА, можлива робота ППО.
Увага! Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Одеська область – повітряна тривога через БпЛА, можлива робота ППО.