Російські БпЛА загрожували Румунії: у країні вночі оголошували повітряну тривогу

11 липня Росія атакувала Одещину групами БпЛА, запущених з акваторії Чорного моря. Через близкість ворожих дронів до румунського кордону, в країні оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомили у міністерсті оборони Румунії.

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Чому у Румунії лунала повітряна тривога?

У суботу, 11 липня, о 04:39 румунські радари зафіксували повітряні цілі поблизу українських міст Чилія та Ізмаїл. Сили ППО, а також вертоліт IAR 330 Puma SOCAT, були приведені у стан готовності.

Через ймовірну загрозу тривогу оголосили на півночі повіту Тульча.

Довідка: Повіт Тульча розташований на південному сході Румунії, на кордоні з Україною. Він межує з Одеською областю України через річку Дунай.

О 04:41 місцевим жителям надіслали повідомлення через систему RO-Alert.

За даними міноборони, порушень повітряного простору країни або падіння літальних апаратів на її території не було.

Повітряну тривогу скасували о 5:07.

У міністерстві також розповіли, що в режимі реального часу інформують союзників по НАТО про такі інциденти та підтримують із ними постійний зв'язок.

Нагадаємо, що у Чорному морі біля узбережжя Румунії виявили та знешкодили 5 морських дронів, частина з яких була з вибухівкою. Чотири дрони знайшли до вибуху безпілотника в порту Констанца, ще один – після цього.