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24 Канал Новини України Росія вкотре запустила "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожого удару
27 травня, 00:05
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Росія вкотре запустила "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожого удару

Ірина Марціяш

Російська армія близько опівночі запустила по Україні свої ударні БпЛА типу "Шахед". Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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01:04, 27 травня

В Сумах вибухи.

00:30, 27 травня

  • Група БпЛА на сході Харківщини курсом на захід.
  • Група "Шахедів" на півночі Харківщини курсом на південь.
  • Нова група БпЛА на сході Донеччини курсом на Харківщину.
  • БпЛА на межі Полтавщини та Харківщини курсом на захід.
23:57, 26 травня

Миколаївщина, Харківщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.