"Шахеди" знову атакують Україну: де пролітають ворожі дрони
Увечері 28 березня окупанти запустили по Україні ударні безпілотники. Повітряну тривогу оголосили у кількох областях.
Хоча зима закінчилася, і план ворога заморозити українців провалився, повітряні атаки на нашу країну тривають. Очікується, що навесні та влітку Росія може зосередитися на ударах по системах водопостачання.
Де є загроза ударів дронами?
Області, в яких оголосили тривогу: дивіться на карті
БпЛА на Київщині повз Згурівку, курсом на Яготин. БпЛА на півдні Чернігівщини, курсом на Київщину/Полтавщину. БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.
