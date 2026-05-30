Росіяни атакують промислову зону Запоріжжя: вже відомо про загиблого
Вранці окупанти вдарили дронами Запоріжжю. Під обстрілом опинилася промислова зона міста.
Близько 07:28 у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотниів.
Що відомо про атаку росіян на Запоріжжя?
О 07:34 глава ОВА Іван Федоров повідомив про роботу ППО у регіоні .
О 07:57 у Запоріжжі пролунали вибухи.
Федоров уточнив, що окупанти атакують промислову інфраструктуру обласного центру.
За його словами, ворожі удари пошкодили будівлі підприємств, а також житлові будинки, розташовані поруч.
Окрім того, відомо про трьох постраждалих внаслідок атаки на регіон. Серед них – 40-річний чоловік, який перебував у важкому стані.
О 09:13 глава ОВА повідомив, що, на жаль, помер один з постраждалих. Чоловік був смертельно поранений через удар росіян по обласному центру.
Наслідки атаки на Запоріжжя / Фото ОВА
Нагадаємо, що у ніч проти 29 травня росіяни також атакували Запоріжжя. В Олександрівському районі ворожий удар припав на житлову багатоповерхівку, через що виникла пожежа та були пошкоджені вікна й балкони.
Тоді постраждали троє людей, серед них 80-річна жінка. У потерпілих діагностували осколкові поранення. Окрім того, пошкоджено чотири багатоквартирні будинки та нежитлові приміщення. Один під'їзд тимчасово залишився без газопостачання.