Росія не припиняє атаки, в Києві лунають вибухи: де зараз летять "Шахеди"
Окупанти продовжують атаку ударними безпілотниками по Україні. Окрім цього, є і загроза балістики.
24 Канал збирає дані про рух ворожих цілей, спираючись на офіційні дані Повітряних сил і дані моніторингових спільнот. Будьте в укритті, якщо у вашому регіоні тривога!
Куди рухаються дрони увечері 2 травня та вночі 3 травня?
Увечері 2 травня Повітряні сили заявили: збили більшість запущених дронів протягом дня. Та атака продовжилася і триває в ніч проти 3 травня.
Вибухи в Києві. Працюють сили ППО, Вибухи в Києві, – ЗМІ. Внаслідок удару по цивільній інфраструктурі у Кролевецькій громаді є 6 поранених. Також росіяни атакували безпілотником цивільний автомобіль у Путивльській громаді – попередньо, постраждала дитина. Ворожі БпЛА на сході та півдні Києва. Групи ворожих БпЛА з Сумщини у західному напрямку через Чернігівщину та Полтавщину у напрямку Київщини. БпЛА в районі Борисполя у напрямку Києва, – ПС.
Удари по Сумщині
