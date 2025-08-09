Ворог масовано атакував Харківщину: у ДСНС показали моторошні кадри з наслідками
- Росія завдала масованого удару БпЛА по Харківщині.
- Постраждали адмінбудівля, житлові будинки, навчальний заклад, лікарня.
- Поранено 6 людей, серед них дитина.
Уночі 9 серпня росіяни завдали масованого удару БпЛА по Харківській області. Сталися численні пожежі, постраждали цивільні.
Низка вибухів пролунала у трьох районах Харківщини під час атаки безпілотників, передає 24 Канал.
Які наслідки атаки Росії на Харківщину?
У ДСНС уточнили наслідки ворожого удару по регіону, а також показали кадри пожеж та руйнувань.
Так, у Богодухівському районі постраждав Золочів. Там сталася пожежа в адмінбудівлі лікарні.
У Чугуївському районі під ударом перебувала Клугіно-Башкирівка. Там виникли пожежі у квартирах на 1 та 4 поверхах житлового будинку. Поранення отримали 6 людей, серед них дитина 2010 року народження.
В Ізюмському районі руйнувань зазнали два населені пункти:
- У Балаклії горіли адмінбудівля та приватний будинок;
- У Калиновому сталися пожежі у навчальному закладі та клубі.
У Куп'янському районі постраждали три населені пункти:
- Шевченкове – пожежі у класах навчального закладу, гуртожитку, гаражах та трьох автівках;
- Одрадне – пошкоджено дах зерносховища, горіло розлите паливо;
- Млинки – горіли будівля лікарні та господарча споруда;
Наслідки атаки на Харківщину / Фото ДСНС