9 серпня, 08:41
Ворог масовано атакував Харківщину: у ДСНС показали моторошні кадри з наслідками

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Росія завдала масованого удару БпЛА по Харківщині.
  • Постраждали адмінбудівля, житлові будинки, навчальний заклад, лікарня.
  • Поранено 6 людей, серед них дитина.

Уночі 9 серпня росіяни завдали масованого удару БпЛА по Харківській області. Сталися численні пожежі, постраждали цивільні.

Низка вибухів пролунала у трьох районах Харківщини під час атаки безпілотників, передає 24 Канал.

Які наслідки атаки Росії на Харківщину?

У ДСНС уточнили наслідки ворожого удару по регіону, а також показали кадри пожеж та руйнувань.

Так, у Богодухівському районі постраждав Золочів. Там сталася пожежа в адмінбудівлі лікарні.

У Чугуївському районі під ударом перебувала Клугіно-Башкирівка. Там виникли пожежі у квартирах на 1 та 4 поверхах житлового будинку. Поранення отримали 6 людей, серед них дитина 2010 року народження.

В Ізюмському районі руйнувань зазнали два населені пункти:

  • У Балаклії горіли адмінбудівля та приватний будинок;
  • У Калиновому сталися пожежі у навчальному закладі та клубі. 

У Куп'янському районі постраждали три населені пункти:

  • Шевченкове – пожежі у класах навчального закладу, гуртожитку, гаражах та трьох автівках;
  • Одрадне – пошкоджено дах зерносховища, горіло розлите паливо;
  • Млинки – горіли будівля лікарні та господарча споруда;

Наслідки атаки на Харківщину / Фото ДСНС