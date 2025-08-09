Уночі 9 серпня росіяни завдали масованого удару БпЛА по Харківській області. Сталися численні пожежі, постраждали цивільні.

Низка вибухів пролунала у трьох районах Харківщини під час атаки безпілотників, передає 24 Канал.

Які наслідки атаки Росії на Харківщину?

У ДСНС уточнили наслідки ворожого удару по регіону, а також показали кадри пожеж та руйнувань.

Так, у Богодухівському районі постраждав Золочів. Там сталася пожежа в адмінбудівлі лікарні.

У Чугуївському районі під ударом перебувала Клугіно-Башкирівка. Там виникли пожежі у квартирах на 1 та 4 поверхах житлового будинку. Поранення отримали 6 людей, серед них дитина 2010 року народження.

В Ізюмському районі руйнувань зазнали два населені пункти:

У Балаклії горіли адмінбудівля та приватний будинок;

У Калиновому сталися пожежі у навчальному закладі та клубі.

У Куп'янському районі постраждали три населені пункти:

Шевченкове – пожежі у класах навчального закладу, гуртожитку, гаражах та трьох автівках;

Одрадне – пошкоджено дах зерносховища, горіло розлите паливо;

Млинки – горіли будівля лікарні та господарча споруда;

Наслідки атаки на Харківщину / Фото ДСНС