Атака "Шахедами" на Черкащину: пошкоджені будинки й електроопори, є постраждалі

Вранці 22 травня росіяни атакували Черкаську область ударними дронами. Пошкоджені житлові будинки, кілька автомобілів, а також електроопори. Не минулося без постраждалих.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

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Від ранку оборонці захищали Черкащину від російських дронів. У межах області знешкодили 6 ворожих повітряних цілей.

За попередніми даними, на Звенигородщині уламками пошкоджено 2 приватні будинки, кілька автомобілів і електроопори. Енергетики вже проводять відновлювальні роботи.

По допомогу до медиків звернулися 3 людей. У них гостра реакція на стрес. Госпіталізації не потребують,

– зазначив Ігор Табурець.

Голова ОВА додав, що обстеження території триває.

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