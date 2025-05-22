Атака "Шахедами" на Черкащину: пошкоджені будинки й електроопори, є постраждалі
- Російські військові атакували Черкаську область ударними дронами вранці 22 травня.
- Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та електроопори. 3 людей звернулися до медиків за допомогою.
Вранці 22 травня росіяни атакували Черкаську область ударними дронами. Пошкоджені житлові будинки, кілька автомобілів, а також електроопори. Не минулося без постраждалих.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.
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Атака "Шахедами" на Черкащину 22.05.2025
Від ранку оборонці захищали Черкащину від російських дронів. У межах області знешкодили 6 ворожих повітряних цілей.
За попередніми даними, на Звенигородщині уламками пошкоджено 2 приватні будинки, кілька автомобілів і електроопори. Енергетики вже проводять відновлювальні роботи.
По допомогу до медиків звернулися 3 людей. У них гостра реакція на стрес. Госпіталізації не потребують,
– зазначив Ігор Табурець.
Голова ОВА додав, що обстеження території триває.
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