"Дві третини" від усіх БпЛА: Ігнат уточнив свої слова про реактивні дрони Росії

У мережі неправильно подали заяву речника Повітряних Сил Юрія Ігната. Той нібито сказав, що під час атак Росії на Україну дві третини дронів становлять саме реактивні.

Ігнат пояснив, що лише під час деяких атак реактивні БпЛА Росії становлять до двох третин від загальної кількості застосованих дронів.

Скільки реактивних дронів Росія запускає по Україні?

Водночас військовий зауважив, що ситуація динамічно змінюється. Ворог нарощує відсоток реактивних БпЛА в атаках на Україну.

Так, у липні окупанти застосували у 5 разів більше реактивних БпЛА, ніж у червні.

Втім, наразі Росія запускає звичайних "Шахедів" більше. Наприклад, під час нічної атаки 14 серпня противник застосував 108 дронів. Понад 30 із них були реактивні.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни повідомив про зміну тактики нічних атак Росії на Україну. Замість масованих запусків сотень і тисяч дронів окупанти тепер частіше використовують менші групи безпілотників, зокрема швидкі реактивні моделі.

За даними ISW, зараз Росія зазвичай запускає близько 150 – 300 дронів "Герань" за одну атаку. Меншу кількість намагаються компенсувати потужнішими безпілотниками, які складніше збивати.

Росія також нарощує виробництво нових моделей. За даними української розвідки, країна зосередилася на "Герань-4" та "Герань-5" і може виготовляти близько 3000 таких дронів на місяць.

На складах уже накопичили близько 6200 безпілотників для майбутніх атак.

Реактивні дрони росіяни використовують, щоб перевантажити українську ППО та відволікти її від основних цілей. Це може створювати кращі умови для ударів балістичними ракетами, які складніше перехоплювати.

Водночас Росія продовжує розширювати виробництво дронів. Супутникові знімки показують будівництво нових цехів на підприємстві "Алабуга" в Татарстані.

Аналітики зазначають, що тактика ворога може знову змінитися. Якщо Україна знайде ефективний спосіб масово збивати реактивні дрони, Росія може повернутися до запусків великих роїв, щоб перевантажити систему ППО.