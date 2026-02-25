Укр Рус
25 лютого, 23:28
"Шахеди" атакують Україну, у частині областей – тривога: куди летять ворожі БпЛА

Маргарита Волошина

Росія у ніч на 26 лютого запустила по території України ударні безпілотники. У деяких областях оголосили повітряну тривогу у зв'язку із загрозою удару.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Де зараз "Шахеди?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

 

23:00, 25 лютого

Ворожі БпЛА на сході Сумщини, курс західний.

22:55, 25 лютого

БпЛА на Полтавщині в районі населеного пункту Диканька, курс західний (Миргород).

22:08, 25 лютого

БпЛА на Запоріжжя! В укриття!

21:55, 25 лютого

БпЛА у напрямку Харкова з південного сходу.

21:53, 25 лютого

БпЛА на півночі Чернігівщини, курс – південно-західний.