Росія вкотре запустила "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожої атаки

Російські війська ввечері 5 травня запустила по Україні свої ударні БпЛА типу "Шахед". Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Куди летять "Шахеди"

19:31, 05 травня Ворожий БпЛА з акваторїї Чорного моря курсом на Одещину.



