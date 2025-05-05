5 травня, 19:46
Росія вкотре запустила "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожої атаки
Російські війська ввечері 5 травня запустила по Україні свої ударні БпЛА типу "Шахед". Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Куди летять "Шахеди"
Ворожий БпЛА з акваторїї Чорного моря курсом на Одещину.
19:31, 05 травня
Ворожий БпЛА з акваторїї Чорного моря курсом на Одещину.