На Миколаївщині "Шахед" поцілив по складу для зерна

Росія вночі 1 вересня вкотре запускала ворожі БпЛА по українській території. Так, під прицілом противника опинилася Миколаївська область.

Зокрема, Росія спрямувала "Шахед" по одному з районів Миколаївщини. Внаслідок таких дій ворога в населеному пункті Лимани виникла пожежа складського приміщення для зберігання зерна.

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Наслідки атаки ворога на Миколаївщину

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив оперативну інформацію щодо ворожих дій на території регіону.

Так, цієї ночі 1 вересня, ворог спрямував БпЛА типу Shahed 131/136 по Галицинівській громаді.

Внаслідок чого, у селі Лимани виникла пожежа складського приміщення для зберігання зерна, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями.

Віталій Кім повідомив, що постраждалих немає.