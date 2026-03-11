Укр Рус
24 Канал Новини України На низку українських міст летять "Шахеди": де є загроза удару
11 березня, 20:45
2

На низку українських міст летять "Шахеди": де є загроза удару

Тетяна Бабич

Російські війська знову тероризують Україну ударними дронами. Через це в багатьох регіонах оголошено повітряну тривогу. Ворожі "Шахеди" та інші БпЛА летять з різних напрямків.

Про небезпеку через рух російських дронів повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Дивіться також Росія вгатила дроном по райвідділку поліції у Шостці: є постраждалі 

Де є загроза атаки?

Відслідковуйте повітряну тривогу у вашій області за допомогою інтерактивної онлайн-карти. У разі оголошення небезпеки у вашому регіоні закликаємо вас не нехтувати безпекою та перебувати в укритті.

Які регіони України "червоні": дивіться на карті

 

21:09, 11 березня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

20:02, 11 березня

БпЛА на сході Миколаївщини курсом на Баштанку.

19:53, 11 березня

БпЛА на Чернігівщині в напрямку Макошиного.

18:51, 11 березня

БпЛА на Запоріжжі курсом на Дніпропетровщину (Марганець).

18:46, 11 березня

БпЛА на півночі Харківщини курсом на Чугуїв.