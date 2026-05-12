12 травня, 02:40
"Перемир'я" закінчилося – у небі України літають "Шахеди": де зараз тривога

Олесь Друкач

Російська армія запустила на українські землі свої безпілотники вночі 12 травня. Це сталося одразу після закінчення так званого перемир'я, яке з ініціативи Путіна оголосив Трамп.

Якщо у вашому регіоні оголосили повітряну тривогу – негайно прямуйте до укриття чи іншого безпечного місця. 24 Канал розповідатиме про рух ворожих цілей завдяки повідомленням ЗСУ та моніторів.

Де оголосили повітряну тривогу та помітили ворожі цілі?

02:54, 12 травня

БпЛА із Чернігівщини курсом на Київщину.

02:44, 12 травня

Група БпЛА курсом на Миколаїв. 

Чернігівщина: БпЛА в напрямку Чернігова, Ніжина, Мени, Борзни. 

Сумщина: БпЛА курсом на Тростянець. 

Харківщина: БпЛА курсом на Богодухів, Барвінкове, Шевченкове.

02:25, 12 травня

Чернігівщина: БпЛА в напрямку Чернігова, Борзни, Ічні. 

БпЛА курсом на Харків.

02:05, 12 травня

Група БпЛА в напрямку Дніпра.

01:38, 12 травня

Чернігівщина: БпЛА в напрямку Мени.

БпЛА курсом на Запоріжжя.

