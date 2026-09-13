Росіяни знову запустили "Шахеди" по Україні: у яких регіонах оголошена загроза БпЛА
Окупанти продовжують атакувати українські регіони різними типами безпілотників, зокрема реактивними. У низці областей оголосили повітряну тривогу.
24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ розповідає про рух безпілотників у небі над Україною.
Де фіксують російські дрони?
В яких областях оголошена повітряна тривога: дивіться на карті
Реактивні БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей курс північний.
Реактивний БпЛА на півночі Чернігівщини на/повз Ріпки у південно-західному напрямку.
Реактивний БпЛА на Полтавщині, повз Котельву курс південний.
Реактивний БпЛА у напрямку Миколаївщини з акваторії Чорного моря.
Дніпро: Реактивний БпЛА над містом! Перебувайте в укриттях!
Реактивний БпЛА на Житомирщині, змінив курс на Коростень.
Реактивні БпЛА повз/на Васильків у напрямку Києва.
Реактивні БпЛА на Білу Церкву з півдня.
Реактивний БпЛА на Черкащині північніше населеного пункту Шпола курсом на захід.