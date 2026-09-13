Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Росіяни знову запустили "Шахеди" по Україні: у яких регіонах оголошена загроза БпЛА
13 вересня, 18:08
3

Росіяни знову запустили "Шахеди" по Україні: у яких регіонах оголошена загроза БпЛА

Юлія Харченко

Окупанти продовжують атакувати українські регіони різними типами безпілотників, зокрема реактивними. У низці областей оголосили повітряну тривогу.

24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ розповідає про рух безпілотників у небі над Україною.

Де фіксують російські дрони?

В яких областях оголошена повітряна тривога: дивіться на карті

 

 
18:57, 13 вересня

Реактивні БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей курс північний.

18:55, 13 вересня

Реактивний БпЛА на півночі Чернігівщини на/повз Ріпки у південно-західному напрямку.

18:54, 13 вересня

Реактивний БпЛА на Полтавщині, повз Котельву курс південний.

18:47, 13 вересня

Реактивний БпЛА у напрямку Миколаївщини з акваторії Чорного моря.

18:38, 13 вересня

Дніпро: Реактивний БпЛА над містом! Перебувайте в укриттях!

17:55, 13 вересня

Реактивний БпЛА на Житомирщині, змінив курс на Коростень.

17:44, 13 вересня

Реактивні БпЛА повз/на Васильків у напрямку Києва.

17:36, 13 вересня

Реактивні БпЛА на Білу Церкву з півдня.

17:18, 13 вересня

Реактивний БпЛА на Черкащині північніше населеного пункту Шпола курсом на захід.

Пов'язані теми:

Атака дронами-камікадзе
Повітряна тривога Дрони Повітряні сили ЗСУ