Росіяни знову запустили "Шахеди" по Україні: у яких регіонах оголошена загроза БпЛА

Окупанти продовжують атакувати українські регіони різними типами безпілотників, зокрема реактивними. У низці областей оголосили повітряну тривогу.

24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ розповідає про рух безпілотників у небі над Україною.

Де фіксують російські дрони?

В яких областях оголошена повітряна тривога: дивіться на карті