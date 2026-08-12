Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Росія знову тероризує Україну, лунали перші вибухи: де є загроза
12 серпня, 21:52
8

Росія знову тероризує Україну, лунали перші вибухи: де є загроза

Софія Рожик

Армія країни-терористки у ніч на 13 серпня продовжує атакувати Україну. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку областей.

Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де летять російські цілі.

Куди летять ворожі БпЛА?

 

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

 

01:27, 13 серпня

 Одещина – БпЛА на Рені, Ізмаїл.

01:22, 13 серпня

Чернігів – БпЛА в напрямку міста.

01:14, 13 серпня

Одещина – група БпЛА на Ізмаїл.

БпЛА на Миколаївщину з півдня.

Група БпЛА на Чернігвщині, курсом на північ Київщини.

00:55, 13 серпня

Декілька груп ударних БпЛА на півдні Одещини, поблизу Сарати.

00:24, 13 серпня

Запоріжжя – БпЛА в напрямку міста. 

Декілька груп ударних БпЛА на південь Одещини.

23:32, 12 серпня

Сумщина – група БпЛА на Низи.

23:22, 12 серпня

КАБи на Запорізьку область.

23:14, 12 серпня

Сумщина – група БпЛА на околицях Лебедина.

22:52, 12 серпня

Група БпЛА на Сумщині, повз Боромлю курсом на Лебедин.

22:42, 12 серпня

В Харкові було чути вибух

22:30, 12 серпня

Реактивний БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Одещину (Білгород-Дністровський р-н).

22:27, 12 серпня

КАБи на Дніпропетровщину.

22:21, 12 серпня

Пуски КАБ на схід Харківщини.

22:15, 12 серпня

Реактивний БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Овідіополь.

22:00, 12 серпня

БпЛА курсом на Запоріжжя.

21:47, 12 серпня

Вибухи у Запорізькій області.

21:43, 12 серпня

Пуски КАБ на схід Харківщини.

21:41, 12 серпня

КАБи на Запорізьку область.

21:38, 12 серпня

Пуски БПЛА з аеродрому "Халіно", 14 груп (14 – 28х).

21:19, 12 серпня

БпЛА курсом на Суми з півночі.

21:02, 12 серпня

У Харкові чутно вибух. Імовірно, у передмісті.

20:48, 12 серпня

Пуски КАБ на Харківщину!

20:37, 12 серпня

Реактивний БпЛА в Нікопольському районі Дніпропетровщини, курс північний.

20:36, 12 серпня

Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку!