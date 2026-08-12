Росія знову тероризує Україну, лунали перші вибухи: де є загроза
Армія країни-терористки у ніч на 13 серпня продовжує атакувати Україну. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку областей.
Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де летять російські цілі.
Куди летять ворожі БпЛА?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Одещина – БпЛА на Рені, Ізмаїл. Чернігів – БпЛА в напрямку міста. Одещина – група БпЛА на Ізмаїл. БпЛА на Миколаївщину з півдня. Група БпЛА на Чернігвщині, курсом на північ Київщини. Декілька груп ударних БпЛА на півдні Одещини, поблизу Сарати. Запоріжжя – БпЛА в напрямку міста. Декілька груп ударних БпЛА на південь Одещини. Сумщина – група БпЛА на Низи. КАБи на Запорізьку область. Сумщина – група БпЛА на околицях Лебедина. Група БпЛА на Сумщині, повз Боромлю курсом на Лебедин. В Харкові було чути вибух Реактивний БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Одещину (Білгород-Дністровський р-н). КАБи на Дніпропетровщину. Пуски КАБ на схід Харківщини. Реактивний БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Овідіополь. БпЛА курсом на Запоріжжя. Вибухи у Запорізькій області. Пуски КАБ на схід Харківщини. КАБи на Запорізьку область. Пуски БПЛА з аеродрому "Халіно", 14 груп (14 – 28х). БпЛА курсом на Суми з півночі. У Харкові чутно вибух. Імовірно, у передмісті. Пуски КАБ на Харківщину! Реактивний БпЛА в Нікопольському районі Дніпропетровщини, курс північний. Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку!
Одещина – БпЛА на Рені, Ізмаїл.
Чернігів – БпЛА в напрямку міста.
Одещина – група БпЛА на Ізмаїл.
БпЛА на Миколаївщину з півдня.
Група БпЛА на Чернігвщині, курсом на північ Київщини.
Декілька груп ударних БпЛА на півдні Одещини, поблизу Сарати.
Запоріжжя – БпЛА в напрямку міста.
Декілька груп ударних БпЛА на південь Одещини.
Сумщина – група БпЛА на Низи.
КАБи на Запорізьку область.
Сумщина – група БпЛА на околицях Лебедина.
Група БпЛА на Сумщині, повз Боромлю курсом на Лебедин.
В Харкові було чути вибух
Реактивний БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Одещину (Білгород-Дністровський р-н).
КАБи на Дніпропетровщину.
Пуски КАБ на схід Харківщини.
Реактивний БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Овідіополь.
БпЛА курсом на Запоріжжя.
Вибухи у Запорізькій області.
Пуски КАБ на схід Харківщини.
КАБи на Запорізьку область.
Пуски БПЛА з аеродрому "Халіно", 14 груп (14 – 28х).
БпЛА курсом на Суми з півночі.
У Харкові чутно вибух. Імовірно, у передмісті.
Пуски КАБ на Харківщину!
Реактивний БпЛА в Нікопольському районі Дніпропетровщини, курс північний.
Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку!