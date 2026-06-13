Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Росія знову тероризує Україну: у небі – ударні БпЛА, у тому числі реактивні
13 червня, 22:24
5
Оновлено - 22:25, 13 червня

Росія знову тероризує Україну: у небі – ударні БпЛА, у тому числі реактивні

Софія Рожик

Армія країни-терористки увечері 13 червня знову запустила свої ударні безпілотники по Україні. Повітряні сили попередили про небезпеку низку регіонів.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.

Дивіться також Потужний стрибок: оглядач назвав зброю, яка дає Україні перевагу на окупованих територіях 

Де летять ворожі цілі?

 

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

22:39, 13 червня

Реактивний БпЛА в напрямку Харкова з північного сходу.

22:31, 13 червня

Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку Синельникового.

22:27, 13 червня

Реактивний БпЛА на Харківщині повз Золочів в напрямку Прудянки.

22:26, 13 червня

Пуски КАБ на схід Харківщини.

22:23, 13 червня

БпЛА на Полтавщині в напрямку Опішні.

22:13, 13 червня

Житомирщина: БпЛА на/повз Чоповичі у південно-західному напрямку.

22:12, 13 червня

Дніпропетровщина: БпЛА курсом на Павлоград з південного сходу;

Сумщина: реактивний БпЛА в напрямку Тростянця.

22:05, 13 червня

КАБи на схід Дніпропетровщини!

22:01, 13 червня

БпЛА на Київщині повз Іванків курсом на Житомирщину.

21:52, 13 червня

Реактивний БпЛА із півночі курсом на Путивль.

21:51, 13 червня

БпЛА із півночі на Конотоп.

21:48, 13 червня

Реактивний БпЛА вздовж кордону з Білоруссю із півночі Чернігівщини на північ Київщини.

21:44, 13 червня

Реактивний БпЛА на Чернігівщині із півночі у напрямку Шостки.