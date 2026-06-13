Росія знову тероризує Україну: у небі – ударні БпЛА, у тому числі реактивні
Армія країни-терористки увечері 13 червня знову запустила свої ударні безпілотники по Україні. Повітряні сили попередили про небезпеку низку регіонів.
Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.
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Де летять ворожі цілі?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Реактивний БпЛА в напрямку Харкова з північного сходу. Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку Синельникового. Реактивний БпЛА на Харківщині повз Золочів в напрямку Прудянки. Пуски КАБ на схід Харківщини. БпЛА на Полтавщині в напрямку Опішні. Житомирщина: БпЛА на/повз Чоповичі у південно-західному напрямку. Дніпропетровщина: БпЛА курсом на Павлоград з південного сходу; Сумщина: реактивний БпЛА в напрямку Тростянця. КАБи на схід Дніпропетровщини! БпЛА на Київщині повз Іванків курсом на Житомирщину. Реактивний БпЛА із півночі курсом на Путивль. БпЛА із півночі на Конотоп. Реактивний БпЛА вздовж кордону з Білоруссю із півночі Чернігівщини на північ Київщини. Реактивний БпЛА на Чернігівщині із півночі у напрямку Шостки.
Реактивний БпЛА в напрямку Харкова з північного сходу.
Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку Синельникового.
Реактивний БпЛА на Харківщині повз Золочів в напрямку Прудянки.
Пуски КАБ на схід Харківщини.
БпЛА на Полтавщині в напрямку Опішні.
Житомирщина: БпЛА на/повз Чоповичі у південно-західному напрямку.
Дніпропетровщина: БпЛА курсом на Павлоград з південного сходу;
Сумщина: реактивний БпЛА в напрямку Тростянця.
КАБи на схід Дніпропетровщини!
БпЛА на Київщині повз Іванків курсом на Житомирщину.
Реактивний БпЛА із півночі курсом на Путивль.
БпЛА із півночі на Конотоп.
Реактивний БпЛА вздовж кордону з Білоруссю із півночі Чернігівщини на північ Київщини.
Реактивний БпЛА на Чернігівщині із півночі у напрямку Шостки.