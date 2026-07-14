Росія вдарила по Чернігівщині: постраждали люди

Чергова ворожа атака із застосуванням БпЛА призвела до руйнувань та травмування мирних мешканців. Вранці 14 липня росіяни атакували Чернігівщину.

Про це повідомляє ДСНС.

Що відомо про атаку на Чернігівщину?

Під ранок російський БпЛА атакував житловий будинок у Ніжинському районі.

Унаслідок ворожого удару виникла пожежа в оселі. Рятувальники її оперативно ліквідували.

Через атаку травми отримали дві жінки, яких госпіталізували до лікарні.

Атака на Чернігівщину: дивіться відео

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Нагадаємо, що у ніч на 14 липня під балістичним обстрілом був Київ. Після ударів по місту сталося займання на складах, горіли авто, а біля школи виявили вирву.

Попередньо, росіяни застосували 6 – 8 балістичних ракет. Пуски відбувалися з Брянська. Ймовірно, щонайменше половину ракет вдалося збити.

В Одесі увечері теж гриміли вибухи. У напрямку міста летіли ракети.