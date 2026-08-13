Терор українського неба триває: де є загроза російських БпЛА
Росія у ніч на 14 серпня продовжує тероризувати Україну обстрілами. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку областей.
Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де летять російські цілі.
Де рухаються БпЛА?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
БпЛА на Харків з півночі. БпЛА на сході від Запоріжжя, курс на північ. БпЛА на Харків з півночі. Реактивні БпЛА на північно-західну частину Харківщини, курс на південь. Реактивний БпЛА на сході Сумщини, курс на захід. КАБи на Запорізьку область! БпЛА в напрямку Сум з півночі. БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс на Харківщину. Курс на Кіровоградщину! Реактивний БпЛА на півночі від Кременчука, курс на захід. КАБи на південно-східну частину Дніпропетровщини. В напрямку Житомира нова група реактивний БпЛА, перебувайте в укриттях! БпЛА у напрямку Одещини з Чорного моря. Реактивний БпЛА на Миколаїв з півдня. Реактивні БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс на захід. КАБи на Запорізьку область! Реактивні БпЛА на Житомир з півночі. Реактивні БпЛА сході Житомирщині, курс на н.п. Радомишль! Цілі на Київщині на/повз Бородянку південно-західним курсом. Чернігівщина: ціль у напрямку Київського водосховища. БпЛА у напрямку Харкова з півночі. КАБи на Донеччину! КАБи на Запорізьку область! Сумщина: реактивний БпЛА на/повз Миколаївку південно-західним курсом. КАБи на північний схід Харківщини! Реактивні БпЛА у напрямку Харкова з північного заходу.
БпЛА на Харків з півночі.
БпЛА на сході від Запоріжжя, курс на північ.
БпЛА на Харків з півночі.
Реактивні БпЛА на північно-західну частину Харківщини, курс на південь.
Реактивний БпЛА на сході Сумщини, курс на захід.
КАБи на Запорізьку область!
БпЛА в напрямку Сум з півночі.
БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс на Харківщину.
Курс на Кіровоградщину!
Реактивний БпЛА на півночі від Кременчука, курс на захід.
КАБи на південно-східну частину Дніпропетровщини.
В напрямку Житомира нова група реактивний БпЛА, перебувайте в укриттях!
БпЛА у напрямку Одещини з Чорного моря.
Реактивний БпЛА на Миколаїв з півдня.
Реактивні БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс на захід.
КАБи на Запорізьку область!
Реактивні БпЛА на Житомир з півночі.
Реактивні БпЛА сході Житомирщині, курс на н.п. Радомишль!
Цілі на Київщині на/повз Бородянку південно-західним курсом.
Чернігівщина: ціль у напрямку Київського водосховища.
БпЛА у напрямку Харкова з півночі.
КАБи на Донеччину!
КАБи на Запорізьку область!
Сумщина: реактивний БпЛА на/повз Миколаївку південно-західним курсом.
КАБи на північний схід Харківщини!
Реактивні БпЛА у напрямку Харкова з північного заходу.