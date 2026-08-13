Терор українського неба триває: де є загроза російських БпЛА

Росія у ніч на 14 серпня продовжує тероризувати Україну обстрілами. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку областей.

Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де летять російські цілі.

Де рухаються БпЛА?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті