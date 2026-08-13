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24 Канал Новини України Терор українського неба триває: де є загроза російських БпЛА
13 серпня, 22:17
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Оновлено - 23:57, 13 серпня

Терор українського неба триває: де є загроза російських БпЛА

Софія Рожик

Росія у ніч на 14 серпня продовжує тероризувати Україну обстрілами. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку областей.

Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де летять російські цілі.

Де рухаються БпЛА?

 

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

 

23:57, 13 серпня

БпЛА на Харків з півночі.

23:29, 13 серпня

БпЛА на сході від Запоріжжя, курс на північ.

23:27, 13 серпня

БпЛА на Харків з півночі.

23:20, 13 серпня

Реактивні БпЛА на північно-західну частину Харківщини, курс на південь.

Реактивний БпЛА на сході Сумщини, курс на захід.

23:08, 13 серпня

КАБи на Запорізьку область!

23:01, 13 серпня

БпЛА в напрямку Сум з півночі.

БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс на Харківщину.

22:52, 13 серпня

Курс на Кіровоградщину!

22:40, 13 серпня

Реактивний БпЛА на півночі від Кременчука, курс на захід.

22:23, 13 серпня

КАБи на південно-східну частину Дніпропетровщини.

22:22, 13 серпня

В напрямку Житомира нова група реактивний БпЛА, перебувайте в укриттях!

22:19, 13 серпня

БпЛА у напрямку Одещини з Чорного моря.

22:18, 13 серпня

Реактивний БпЛА на Миколаїв з півдня.

22:12, 13 серпня

Реактивні БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс на захід.

КАБи на Запорізьку область!

22:10, 13 серпня

Реактивні БпЛА на Житомир з півночі.

22:05, 13 серпня

Реактивні БпЛА сході Житомирщині, курс на н.п. Радомишль!

22:01, 13 серпня

Цілі на Київщині на/повз Бородянку південно-західним курсом.

22:01, 13 серпня

Чернігівщина: ціль у напрямку Київського водосховища.

21:39, 13 серпня

БпЛА у напрямку Харкова з півночі.

21:21, 13 серпня

КАБи на Донеччину!

21:14, 13 серпня

КАБи на Запорізьку область!

20:48, 13 серпня

Сумщина: реактивний БпЛА на/повз Миколаївку південно-західним курсом.

20:45, 13 серпня

КАБи на північний схід Харківщини!

20:40, 13 серпня

Реактивні БпЛА у напрямку Харкова з північного заходу.

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