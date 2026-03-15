"Шахеди" окупантів знову летять на українські міста: де є загроза атаки
Звечора 15 березня ворожі війська активізували терор України. Так, ударні дрони летять з кількох напрямків, через що в деяких регіонах оголошено повітряну тривогу.
У Повітряних силах попереджують про рух БпЛА, зокрема, "Шахедів".
Куди летять дрони?
Де є загроза удару: дивіться на карті
КАБи на Сумщину. Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. БпЛА на Суми зі сходу. БпЛА на сході Одещини курсом на Буялик. БпЛА на півдні Одещини курсом на Кілію. БпЛА на Харківщині в районі Старого Салтова. Група БпЛА із акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.
