Небо України знову тероризують "Шахеди": де є небезпека
18 квітня, 21:36
Оновлено - 22:21, 18 квітня

Небо України знову тероризують "Шахеди": де є небезпека

Софія Рожик

Армія країни-терористки увечері 18 квітня знову запустила свої ударні безпілотники по Україні. Повітряні сили попередили про небезпеку низку областей.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.

Де летять ворожі цілі?

 

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

22:11, 18 квітня

БпЛА з півночі курсом на Чернігів.

22:10, 18 квітня

БпЛА на Харківщині курс на Полтавщину та Дніпропетровщину.

22:04, 18 квітня

БпЛА на Сумщині, курс на Полтавщину.

22:01, 18 квітня

Пуски КАБ на Харківщині.

21:45, 18 квітня

БпЛА на Сумщині, курс на Чернігівщину н.п. Бахмач

21:44, 18 квітня

БпЛА на заході Харківщини, курс південний. 

Пуски КАБ на Запоріжжі.

21:24, 18 квітня

БпЛА на Сумщині курсом на Охтирку.

21:12, 18 квітня

Дніпропетровщина: БпЛА курсом на Павлоград.

21:11, 18 квітня

Одещина – БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на н.п. Затока/Сергіївка.