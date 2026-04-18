Небо України знову тероризують "Шахеди": де є небезпека
Армія країни-терористки увечері 18 квітня знову запустила свої ударні безпілотники по Україні. Повітряні сили попередили про небезпеку низку областей.
Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.
Де летять ворожі цілі?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
БпЛА з півночі курсом на Чернігів. БпЛА на Харківщині курс на Полтавщину та Дніпропетровщину. БпЛА на Сумщині, курс на Полтавщину. Пуски КАБ на Харківщині. БпЛА на Сумщині, курс на Чернігівщину н.п. Бахмач БпЛА на заході Харківщини, курс південний. Пуски КАБ на Запоріжжі. БпЛА на Сумщині курсом на Охтирку. Дніпропетровщина: БпЛА курсом на Павлоград. Одещина – БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на н.п. Затока/Сергіївка.
