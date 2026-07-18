Російські БпЛА знову атакують Україну: де є загроза
Армія країни-терористки увечері 18 липня продовжила атакувати Україну. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку областей.
Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де летять російські цілі.
Куди летять ворожі БпЛА?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
КАБи на Харківщину! БпЛА курсом на Харків. КАБи на Сумщину! БпЛА у Шосткинському районі на Сумщині південним курсом Реактивний БпЛА на Чернігів з півночі Реактивний БпЛА на Вінницю з північного сходу Реактивний БпЛА у напрямку Ріпок на Чернігівщині з північного сходу Реактивний БпЛА на Запоріжжя з південного сходу Реактивний БпЛА продовжує рух у напрямку Калинівки Реактивний БпЛА курсом на Козятин на Вінниччині з північного сходу Реактивний БпЛА курсом на Житомир/Коростишів. Нові групи реактивних БпЛА у напрямку Одеси/Чорноморська з Чорного моря.
КАБи на Харківщину!
БпЛА курсом на Харків.
КАБи на Сумщину!
БпЛА у Шосткинському районі на Сумщині південним курсом
Реактивний БпЛА на Чернігів з півночі
Реактивний БпЛА на Вінницю з північного сходу
Реактивний БпЛА у напрямку Ріпок на Чернігівщині з північного сходу
Реактивний БпЛА на Запоріжжя з південного сходу
Реактивний БпЛА продовжує рух у напрямку Калинівки
Реактивний БпЛА курсом на Козятин на Вінниччині з північного сходу
Реактивний БпЛА курсом на Житомир/Коростишів.
Нові групи реактивних БпЛА у напрямку Одеси/Чорноморська з Чорного моря.