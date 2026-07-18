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24 Канал Новини України Російські БпЛА знову атакують Україну: де є загроза
18 липня, 20:09
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Російські БпЛА знову атакують Україну: де є загроза

Софія Рожик

Армія країни-терористки увечері 18 липня продовжила атакувати Україну. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку областей.

Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де летять російські цілі.

Куди летять ворожі БпЛА?

 

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

 

20:56, 18 липня

КАБи на Харківщину!

20:46, 18 липня

БпЛА курсом на Харків.

20:36, 18 липня

КАБи на Сумщину!

20:05, 18 липня

БпЛА у Шосткинському районі на Сумщині південним курсом

20:00, 18 липня

Реактивний БпЛА на Чернігів з півночі

19:59, 18 липня

Реактивний БпЛА на Вінницю з північного сходу

19:57, 18 липня

Реактивний БпЛА у напрямку Ріпок на Чернігівщині з північного сходу

19:56, 18 липня

Реактивний БпЛА на Запоріжжя з південного сходу

19:54, 18 липня

Реактивний БпЛА продовжує рух у напрямку Калинівки

19:52, 18 липня

Реактивний БпЛА курсом на Козятин на Вінниччині з північного сходу

19:38, 18 липня

Реактивний БпЛА курсом на Житомир/Коростишів.

19:34, 18 липня

Нові групи реактивних БпЛА у напрямку Одеси/Чорноморська з Чорного моря.

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