24 Канал Новини України Ворог запустив "Шахеди", тривога дісталася до Києва, а в Харкові – приліт: куди рухаються дрони
19 травня, 19:49
Тетяна Бабич

Російські війська й надалі тероризують міста України дронами. Через це для низки регіонів оголошено повітряну тривогу.

Повітряні сили ЗСУ відстежують ворожі цілі в українському небі, про небезпеку пишуть і моніторингові спільноти. 24 Канал зібрав усю відому наразі інформацію.

Що відомо про атаку 19 травня?

19:50, 19 травня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

19:48, 19 травня

Дрон атакував Харків

Влучання ворожого "Шахеда" зафіксували у Новобаварському районі міста. 

На місці виникла пожежа. Дані про постраждалих уточнюються.

19:38, 19 травня

Монітори інформують про БпЛА з Київського водосховища на Київ.

19:35, 19 травня

Загроза балістики.

19:32, 19 травня

Тривога у Києві.

19:20, 19 травня

  • БпЛА на півночі Київщини – південним курсом.
  • БпЛА на Сумщині – курс на Терни, Шостку.
  • Полтавщина – БпЛА курсом на Кременчук.

