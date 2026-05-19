Ворог запустив "Шахеди", тривога дісталася до Києва, а в Харкові – приліт: куди рухаються дрони
Російські війська й надалі тероризують міста України дронами. Через це для низки регіонів оголошено повітряну тривогу.
Повітряні сили ЗСУ відстежують ворожі цілі в українському небі, про небезпеку пишуть і моніторингові спільноти. 24 Канал зібрав усю відому наразі інформацію.
Що відомо про атаку 19 травня?
Відстежуйте повітряну тривогу у вашому регіоні за допомогою інтерактивної онлайн-карти.
Дрон атакував Харків
Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Влучання ворожого "Шахеда" зафіксували у Новобаварському районі міста.
На місці виникла пожежа. Дані про постраждалих уточнюються.
Монітори інформують про БпЛА з Київського водосховища на Київ.
Загроза балістики.
Тривога у Києві.