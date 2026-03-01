Укр Рус
1 березня, 20:27
Росіяни знову запустили "Шахеди": де летять ворожі дрони

Юлія Харченко

Увечері, 1 березня, російська армія запустила по Україні дрони. В частині областей оголосили повітряну тривогу.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги та дбати про власну безпеку.

Де загроза ворожих дронів?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

 

20:18, 01 березня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

20:04, 01 березня

БпЛА – у напрямку Кривого Рогу.

20:00, 01 березня

Загроза застосування балістичного озброєння.