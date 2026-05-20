Небо України знову тероризують "Шахеди": де є загроза
Армія країни-терористки увечері 20 травня знову запустила свої ударні безпілотники по Україні. Повітряні сили попередили про небезпеку низку регіонів.
Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.
Де летять ворожі цілі?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
БпЛА на півдні Полтавщини курсом на Кременчук. Група БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Кривий Ріг. БпЛА на заході Дніпропетровщини Жовті Води. БпЛА на півночі Сумщини Шостку. БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Холми. БпЛА на півночі, у центрі, на півдні Сумщини курсом на Кролевець, Лебедин, Котельву. БпЛА на півдні Дніпропетровщини курсом на Дніпро. БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Новомиколаївку. БпЛА на сході Харківщини курсом на Печеніги Дніпропетровщина – БпЛА на Кривий Ріг, Апостолове. БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Нікополь.
