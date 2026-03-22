Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, завжди дбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях.

Дивіться також Збиватиме усі російські літаки, – авіаексперт сказав, як Київ може отримати здатну на це ракету 

Де летять ворожі цілі?

 

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

19:30, 22 березня

Полтавщина: БпЛА у напрямку Гадяча, Диканьки, Миргорода.

19:28, 22 березня

БпЛА курсом на Миколаїв.

19:17, 22 березня

Групи БпЛА із акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини.

19:13, 22 березня

БпЛА курсом на Запоріжжя.

18:46, 22 березня

Декілька груп БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини.

18:31, 22 березня

БпЛА з півночі курсом на Суми.

18:29, 22 березня

БпЛА з Полтавщини на Черкащину курсом на Чигирин.

18:21, 22 березня

Харківщина: БпЛА курсом на Вільшани.

17:56, 22 березня

Нові БпЛА із Сумщини курсом на Полтавщину.