Росія знову тероризує Україну: де є загроза атаки

Армія країни-терористки у ніч на 26 липня продовжила атакувати Україну. Повітряні сили попередили про небезпеку низку областей.

Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де летять російські цілі.

Де рухаються ворожі БпЛА?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті