Росія знову тероризує Україну: де є загроза атаки
Армія країни-терористки у ніч на 26 липня продовжила атакувати Україну. Повітряні сили попередили про небезпеку низку областей.
Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де летять російські цілі.
Де рухаються ворожі БпЛА?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
БпЛА курсом на Вилкове з Чорного моря. Ударні БпЛА на Сумщині південним курсом у напрямку Полтавщини. БпЛА на заході Чернігівщини курсом на Київщину. Повторні пуски КАБів на Запоріжжі та м. Запоріжжя. Пуски КАБ на м. Запоріжжя. Пуски КАБ на Харківщині.
БпЛА курсом на Вилкове з Чорного моря.
Ударні БпЛА на Сумщині південним курсом у напрямку Полтавщини.
БпЛА на заході Чернігівщини курсом на Київщину.
Повторні пуски КАБів на Запоріжжі та м. Запоріжжя.
Пуски КАБ на м. Запоріжжя.
Пуски КАБ на Харківщині.