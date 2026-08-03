Росія тероризує Україну БпЛА, на Київщині лунає повітряна тривога: де рухаються ворожі цілі

Із вечора 2 серпня російські окупанти атакують Україну ударними безпілотниками різних типів. У низці міст уже лунають вибухи та працюють сили протиповітряної оборони.

24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ розповідає про рух російських повітряних цілей у небі над Україною. Якщо у вашому регіоні оголошена тривога – перебувайте в укриттях до відбою.

Де існує загроза атаки?

У яких регіонах оголошена повітряна тривога: дивіться карту