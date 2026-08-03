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24 Канал Новини України Росія тероризує Україну БпЛА, на Київщині лунає повітряна тривога: де рухаються ворожі цілі
3 серпня, 06:31
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Росія тероризує Україну БпЛА, на Київщині лунає повітряна тривога: де рухаються ворожі цілі

Юлія Харченко

Із вечора 2 серпня російські окупанти атакують Україну ударними безпілотниками різних типів. У низці міст уже лунають вибухи та працюють сили протиповітряної оборони.

24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ розповідає про рух російських повітряних цілей у небі над Україною. Якщо у вашому регіоні оголошена тривога – перебувайте в укриттях до відбою.

Де існує загроза атаки?

У яких регіонах оголошена повітряна тривога: дивіться карту

 
06:45, 03 серпня

БпЛА в напрямку Харкова з півночі.

06:42, 03 серпня

Реактивний БпЛА курсом на Чернігів з північного заходу.

06:40, 03 серпня

Загроза застосування балістичного озброєння!

06:28, 03 серпня

БпЛА на Чернігівщині повз Славутич на північ Київщини.

06:24, 03 серпня

Полтавщина: БпЛА в напрямку Заводського з південного сходу.

06:23, 03 серпня

Реактивний БпЛА в напрямку Дніпра з південного сходу.

06:21, 03 серпня

Дніпропетровщина: БпЛА повз Славгород , курс - західний/північно-західний.

06:16, 03 серпня

Харківщина: реактивні БпЛА на/повз Донець у західному напрямку;

Реактивні БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини (Сергіївка/Затока, оз.Бурнас).

06:12, 03 серпня

У Чернігові пролунали вибухи!

06:06, 03 серпня

Реактивний БпЛА з Харківщини на Полтавщину (Котельва/Опішня).

06:05, 03 серпня

Реактивні БпЛА в напрямку Чернігова з північного сходу.

 

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