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24 Канал Новини України Небо України знову тероризують російські "Шахеди": тривога уже у Києві
30 червня, 20:35
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Оновлено - 20:56, 30 червня

Небо України знову тероризують російські "Шахеди": де є загроза

Софія Рожик

Армія країни-терористки увечері 30 червня знову запустила свої ударні безпілотники по Україні. Повітряні сили попередили про небезпеку низку регіонів.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.

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Де летять ворожі цілі?

 

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

 

20:44, 30 червня

БпЛА в напрямку Борисполя.

20:42, 30 червня

Відбій застосування балістичного озброєння.

20:28, 30 червня

Ракета на Південне

20:27, 30 червня

Загроза застосування балістичного озброєння.

20:25, 30 червня

Ракета на Одесу

20:24, 30 червня

Швидкісна ціль на Шостку.

20:04, 30 червня

БпЛА в напрямку Сум з півночі.

19:30, 30 червня

БпЛА на півдні Чернігівщини, курс на Київщину (Бровари).

19:01, 30 червня

БпЛА на Чернігівщині, курс південний (повз н.п. Короп)

18:33, 30 червня

Реактивний БпЛА в напрямку Запоріжжя зі сходу.

18:19, 30 червня

Реактивний БпЛА в напрямку Кривого Рогу з півдня.

18:16, 30 червня

Реактивний БпЛА на заході Дніпропетровщини, курс північно західний (повз н.п. Широке)

18:01, 30 червня

БпЛА на Чернігівщині, курс південно західний (повз н.п.Короп)