Небо України знову тероризують російські "Шахеди": де є загроза
Армія країни-терористки увечері 30 червня знову запустила свої ударні безпілотники по Україні. Повітряні сили попередили про небезпеку низку регіонів.
Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.
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Де летять ворожі цілі?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
БпЛА в напрямку Борисполя. Відбій застосування балістичного озброєння. Ракета на Південне Загроза застосування балістичного озброєння. Ракета на Одесу Швидкісна ціль на Шостку. БпЛА в напрямку Сум з півночі. БпЛА на півдні Чернігівщини, курс на Київщину (Бровари). БпЛА на Чернігівщині, курс південний (повз н.п. Короп) Реактивний БпЛА в напрямку Запоріжжя зі сходу. Реактивний БпЛА в напрямку Кривого Рогу з півдня. Реактивний БпЛА на заході Дніпропетровщини, курс північно західний (повз н.п. Широке) БпЛА на Чернігівщині, курс південно західний (повз н.п.Короп)
БпЛА в напрямку Борисполя.
Відбій застосування балістичного озброєння.
Ракета на Південне
Загроза застосування балістичного озброєння.
Ракета на Одесу
Швидкісна ціль на Шостку.
БпЛА в напрямку Сум з півночі.
БпЛА на півдні Чернігівщини, курс на Київщину (Бровари).
БпЛА на Чернігівщині, курс південний (повз н.п. Короп)
Реактивний БпЛА в напрямку Запоріжжя зі сходу.
Реактивний БпЛА в напрямку Кривого Рогу з півдня.
Реактивний БпЛА на заході Дніпропетровщини, курс північно західний (повз н.п. Широке)
БпЛА на Чернігівщині, курс південно західний (повз н.п.Короп)