3 липня, 20:12
Оновлено - 20:58, 3 липня
"Шахеди" знову у небі над Україною: де є загроза удару
Армія країни-терористки увечері 3 липня знову запустила свої ударні безпілотники по Україні. Повітряні сили попередили про небезпеку низку регіонів.
Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.
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Де летять ворожі цілі?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті