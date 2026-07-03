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24 Канал Новини України "Шахеди" знову у небі над Україною: де є загроза удару
3 липня, 20:12
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Оновлено - 20:58, 3 липня

"Шахеди" знову у небі над Україною: де є загроза удару

Софія Рожик

Армія країни-терористки увечері 3 липня знову запустила свої ударні безпілотники по Україні. Повітряні сили попередили про небезпеку низку регіонів.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.

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Де летять ворожі цілі?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

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