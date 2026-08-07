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24 Канал Новини України Україну знову атакували російські "Шахеди": де була загроза атаки та які наслідки
7 серпня, 17:47
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Оновлено - 21:01, 7 серпня

Україну знову атакували російські "Шахеди": де була загроза атаки та які наслідки

Юлія Харченко

Удень 7 серпня російські окупанти тероризували мирні українські міста. У кількох областях лунала повітряна тривога та фіксували ворожі дрони. Також злітав МіГ-31К.

24 Канал оперативно повідомляє про загрози з посиланням на інформацію Повітряних сил ЗСУ. Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, перебувайте у безпечних місцях.

Де були російські БпЛА?

20:34, 07 серпня

КАБи на Сумщину!

20:29, 07 серпня

  • Реактивний БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину.
  • Реактивний БпЛА повз Арциз на Одещині, курс північний.
20:17, 07 серпня

Реактивні БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на південь Одещини.

20:09, 07 серпня

  • Реактивні БпЛА на півдні Сумщини, курс західний.
  • БпЛА в Нікопольському районі Дніпропетровщини, курс північно-західний.
19:37, 07 серпня

Реактивний БпЛА курсом на Миколаїв з півночі.

19:30, 07 серпня

БпЛА курсом на Миколаїв.

19:27, 07 серпня

Швидкісна ціль на Полтаву!

19:26, 07 серпня

БпЛА на заході від Миколаєва, на північно-східний напрямок.

19:26, 07 серпня

Швидкісна ціль на Харківщині, курс на Полтавщину.

19:00, 07 серпня

БпЛА на півдні Дніпропетровщини, курс на Кривий Ріг.

18:46, 07 серпня

БпЛА на заході від Сум на південно-західний напрямок.

18:17, 07 серпня

  • Реактивний БпЛА на заході Миколаївщини, курс на північ.
  • Реактивний БпЛА на Херсон зі сходу.
18:13, 07 серпня

Відбій загрози по МіГ-31К.

18:09, 07 серпня

Реактивний БпЛА в напрямку Харкова зі сходу.

17:46, 07 серпня

Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка!

16:54, 07 серпня

БпЛА на півночі від Глухова на Сумщині, курс на Чернігівщину.

16:36, 07 серпня

  • БпЛА в напрямку Запоріжжя зі сходу,
  • БпЛА на півночі від Дніпра, курс на захід.
16:27, 07 серпня

  • Реактивний БпЛА з півдня на Лозову на Харківщині.
  • БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одещину.
16:03, 07 серпня

  • Реактивний БпЛА на сході Харківщини, курс на захід,
  • Реактивний БпЛА на заході Дніпропетровщини, курс на Полтавщину,
  • Реактивний БпЛА на півночі Полтавщини, курс на обласний центр.
15:52, 07 серпня

Реактивний БпЛА на сході від Кривого Рогу, курс на північ.

15:42, 07 серпня

БпЛА на сході від Запоріжжя, курс на північ.

15:36, 07 серпня

Реактивні БпЛА на півдні Миколаївщини, курс на Березанку!

15:33, 07 серпня

Реактивний БпЛА на Дніпро!

15:32, 07 серпня

Швидкісна ціль на Миколаївщину, Морське

15:29, 07 серпня

На Південне!

15:29, 07 серпня

Курс на Чорноморське.

15:29, 07 серпня

Швидкісні цілі в напрямку Одеси з Чорного моря.

15:22, 07 серпня

Реактивні БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Миколаївщину/Одещину.

15:18, 07 серпня

Реактивні БпЛА:

  • на півдні Сумщини, курс на Харківщину;
  • на заході Харківщини, курс на північ;
  • на півночі від Дніпра, курс на захід.
14:44, 07 серпня

КАБи на північ Харківщини.

14:28, 07 серпня

Реактивний БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одесу.

14:04, 07 серпня

Реактивний БпЛА курсом на Дніпро.

13:52, 07 серпня

БпЛА на Запоріжжя з півдня.

БпЛА на півночі від Дніпра, курс на захід.

13:35, 07 серпня

БпЛА на півдні Миколаївщини, курс на північ.

13:30, 07 серпня

БпЛА курсом на Харків з півночі.

13:22, 07 серпня

БпЛА в напрямку Запоріжжя з півдня.

12:57, 07 серпня

Росія вночі завдала комбінованого удару по Сумах – застосувала дві керовані авіабомби та безпілотники. 

Унаслідок атаки поранені двоє людей. Також пошкоджені приватні будинки, нежитлові приміщення, автомобілі та об’єкти інфраструктури.

 

Наслідки атаки на Суми / Фото з телеграм-каналу Артема Кобзара

12:51, 07 серпня

БпЛА ві напрямку Запоріжжя з півдня.

БпЛА на півдні Харківщини, курс на північ.

12:41, 07 серпня

Двоє людей загинули внаслідок російських атак по Запорізькому району

У Новосолоному ворожий дрон атакував цивільний автомобіль. Внаслідок удару загинув 41-річний чоловік.

Ще одна смертельна атака сталася в Кушугумі – там російський FPV-дрон убив 48-річну жінку.

11:51, 07 серпня

БпЛА на Одесу з моря! 

11:35, 07 серпня

Швидкісна ціль на сході Харківщини, в напрямку Шевченкове з півночі

11:33, 07 серпня

БпЛА на півдні Миколаївщини, курс на південь.

БпЛА на півдні Харківщини, курс на Дніпропетровщину.

БпЛА в центрі Сумщини, курс на захід!

11:23, 07 серпня

БпЛА на Суми з півночі. Та на півночі Сумщини, курс на південь.

11:02, 07 серпня

Вранці російські війська двічі атакували FPV-дронами цивільні автомобілі, які рухалися дорогою Дергачі – Козача Лопань. Про це повідомив керівник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Один із ударів стався на виїзді зі Слатиного. Внаслідок атаки 34-річний чоловік отримав поранення, однак зміг на пошкодженому автомобілі дістатися Дергачів та самостійно звернутися по медичну допомогу. Під час іншої атаки, яка сталася на виїзді з Лещенків у напрямку Слатиного, люди не постраждали.

11:00, 07 серпня

КАБи в напрямку населеного пункту Васильківка на Дніпропетровщині.

10:56, 07 серпня

КАБи на Запорізьку область.

10:55, 07 серпня

БпЛА на Суми з півночі.

10:43, 07 серпня

БпЛА на сході Харківщини та Запорізької області, на південно-східний напрямок.

10:40, 07 серпня

БпЛА на південно-східній частині Сумщини, курс на Полтавщину.

10:29, 07 серпня

КАБи на Донеччину!

10:05, 07 серпня

КАБи на Запорізьку область.

09:54, 07 серпня

БпЛА в напрямку населеного пункту Кривий Ріг зі сходу!

БпЛА в напрямку Одещини з Чорного моря!

09:39, 07 серпня

Курс на Чернігів з півночі!

09:31, 07 серпня

БпЛА з півночі в напрямку Харкова!

09:30, 07 серпня

КАБи на Донеччину!

09:20, 07 серпня

БпЛА на Запоріжжя з півдня!

09:10, 07 серпня

КАБи на північ Харківщини!

09:09, 07 серпня

БпЛА з півночі на лінію розмежування Сумщини та Харківщини, курс південний.

08:48, 07 серпня

Росіяни знищили поштове відділення у Глухівській громаді

Ворог ударним БпЛА атакував цивільну інфраструктуру. Будівля зазнала значних руйнувань.

Попередньо, люди не постраждали.

08:46, 07 серпня

Вночі росіяни вдарили по Сумах двома КАБами у Ковпаківському районі – пошкоджені приватні будинки та інфраструктура, поранений 57-річний чоловік. Також ворог атакував FPV-дроном цивільне авто, а згодом БпЛА влучив у гараж – ще один чоловік отримав поранення.

 
 
 
 
08:46, 07 серпня

КАБи на Донеччину!

08:46, 07 серпня

БпЛА в напрямку Сум з півночі.

08:43, 07 серпня

КАБи на Сумщину!

08:11, 07 серпня

Сумщина: БпЛА на півдні від Глухова, курс - південний/південно-східний.

08:05, 07 серпня

Чернігівщина: БпЛА у напрямку Городні з північного сходу.

07:28, 07 серпня

Реактивний БпЛА у напрямку Харкова з півночі.

07:24, 07 серпня

БпЛА у напрямку Вільнянська (Запорізька обл.)

07:04, 07 серпня

Сили ППО знищили 19 російських безпілотників у небі над Дніпропетровщиною у ніч на 7 серпня.

06:47, 07 серпня

Харківщина: реактивні БпЛА на/повз Богодухів південним курсом, БпЛА в напрямку Харкова з півночі.

06:30, 07 серпня

Окупанти вдарили по Харківщині

Ворог атакував територію Волохово-Ярського старостинського округу на Харківщині. Два удари БпЛА припали на складські приміщення сільськогосподарського підприємства, внаслідок чого виникла пожежа. 

Рятувальники ліквідовують займання. За попередніми даними, постраждалих немає.

06:18, 07 серпня

Харківщина: БпЛА у напрямку Рогані/Чугуєва з півночі.

Запорізька область: БпЛА у напрямку Вільнянська, Тернуватого.

06:17, 07 серпня

Дніпропетровщина: реактивні БпЛА в районі населеного пункту Гірницьке (Нікопольщина).

06:14, 07 серпня

КАБи на схід Дніпропетровщини!

06:04, 07 серпня

КАБи на Запорізьку область!

05:06, 07 серпня

Реактивний БпЛА на південному заході Дніпропетровщини у напрямку Божедарівки, Криничок з півдня.

04:32, 07 серпня

Харківщина: БпЛА в районі Савинців, Балаклії.

03:49, 07 серпня

Реактивний БпЛА на південному заході Дніпропетровщини у напрямку Божедарівки з півдня. 

Реактивний БпЛА з Донеччини у напрямку Ізюма (Харківщина). 

Донеччина: БпЛА над Слов'янськом та Донецьким. Харківщина: реактивний 

БпЛА курсом на Барвінкове зі сходу.

03:41, 07 серпня

Реактивний БпЛА на сході від Сум південним курсом.

03:26, 07 серпня

 БпЛА у напрямку Сум з півночі.

03:13, 07 серпня

БпЛА в напрямку Харкова з південного заходу.

02:53, 07 серпня

Групи ворожих БпЛА біля Барвінкового (Харківщина) вектором руху на Полтавщину.

02:43, 07 серпня

Ударні БпЛА на Ізмаїл з півночі.

02:41, 07 серпня

Вибухи у Сумах. КАБи летіли на місто.

02:30, 07 серпня

 Ударні БпЛА у напрямку Сарати.

02:00, 07 серпня

Ще декілька груп ударних БпЛА у тому ж напрямку з Чорного моря. 

Ударні БпЛА на Харків з півночі.

01:47, 07 серпня

Група ударних БпЛА з Чорного моря у напрямку на Татарбунари.

01:24, 07 серпня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

01:05, 07 серпня

Тривога у Києві та низці областей.

Загроза застосування балістичного озброєння.

00:37, 07 серпня

Ударний БпЛА на Павлоград зі сходу.

00:35, 07 серпня

Реактивний БпЛА в районі Божедарівки, курс північний.

23:43, 06 серпня

Реактивний БпЛА на півночі Одещини у напрямку Вознесенська.

23:30, 06 серпня

Ударний БпЛА на Павлоград зі сходу.

23:20, 06 серпня

Реактивний БпЛА на заході Дніпропетровщини у напрямку Кременчука.

23:19, 06 серпня

Ударні БпЛА у напрямку Південного з Чорного моря.

22:14, 06 серпня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі.

21:33, 06 серпня

Реактивний БпЛА у напрямку Вилкове (Одещина) з Чорного моря

21:23, 06 серпня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщині.

21:22, 06 серпня

Ударний БпЛА на Полтаву із заходу

20:17, 06 серпня

КАБи на Сумщину!

20:12, 06 серпня

Ударний БпЛА на Полтаву з півночі;

Ударний БпЛА на Харків з півночі.

20:04, 06 серпня

Реактивний БпЛА у напрямку Нікополя з південного напрямку.

20:00, 06 серпня

Групи ударних БпЛА на південь Одещини з Чорного моря

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