Україну знову атакували російські "Шахеди": де була загроза атаки та які наслідки

Удень 7 серпня російські окупанти тероризували мирні українські міста. У кількох областях лунала повітряна тривога та фіксували ворожі дрони. Також злітав МіГ-31К.

24 Канал оперативно повідомляє про загрози з посиланням на інформацію Повітряних сил ЗСУ. Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, перебувайте у безпечних місцях.

Де були російські БпЛА?