Небо України знову тероризують "Шахеди", вибухи прогриміли в Одесі: де є загроза
6 квітня, 03:03
Небо України знову тероризують "Шахеди", вибухи прогриміли в Одесі: де є загроза

Софія Рожик

Росія вночі 6 квітня знову запустила свої ударні безпілотники. Повітряні сили попереджають про небезпеку.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, перебувайте в укриттях. 24 Канал слідкує, де рухаються російські безпілотники.

Де летять "Шахеди"?

 

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

 

06:48, 06 квітня

 БпЛА із Сумщини – курсом на Полтавщину.

06:23, 06 квітня

 Пуски КАБ на Запоріжжя та Донеччину.

05:56, 06 квітня

Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину, Миколаївщину.

03:40, 06 квітня

БпЛА на Харківщину. Пуски КАБ.

02:57, 06 квітня

Групи БпЛА на Одесу. 

БпЛА із Донеччини на Харківщину. 

БпЛА у напрямку Запоріжжя.

02:14, 06 квітня

Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину, Миколаївщину. Група БпЛА на Харків.

01:34, 06 квітня

БпЛА у напрямку Павлограда.

22:57, 05 квітня

Пуски КАБ на Донеччину та Дніпропетровщину.

22:57, 05 квітня

Ворожий БпЛА на Київщині, південніше Яготина, у напрямку Переяслава.

22:47, 05 квітня

Декілька ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини та Сумщини.

20:15, 05 квітня

БпЛА у передмісті Дніпра.

20:00, 05 квітня

Декілька ворожих БпЛА у районі Буялика та Доброслава на Одещині, курс північно-західний

19:40, 05 квітня

Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину/Миколаївщину.

18:33, 05 квітня

Чернігівщина: група БпЛА в районі Холмів.

18:22, 05 квітня

БпЛА в напрямку Запоріжжя та Сум.