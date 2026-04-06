Небо України знову тероризують "Шахеди", вибухи прогриміли в Одесі: де є загроза
Росія вночі 6 квітня знову запустила свої ударні безпілотники. Повітряні сили попереджають про небезпеку.
Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, перебувайте в укриттях. 24 Канал слідкує, де рухаються російські безпілотники.
Де летять "Шахеди"?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
БпЛА із Сумщини – курсом на Полтавщину. Пуски КАБ на Запоріжжя та Донеччину. Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину, Миколаївщину. БпЛА на Харківщину. Пуски КАБ. Групи БпЛА на Одесу. БпЛА із Донеччини на Харківщину. БпЛА у напрямку Запоріжжя. Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину, Миколаївщину. Група БпЛА на Харків. БпЛА у напрямку Павлограда. Пуски КАБ на Донеччину та Дніпропетровщину. Ворожий БпЛА на Київщині, південніше Яготина, у напрямку Переяслава. Декілька ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини та Сумщини. БпЛА у передмісті Дніпра. Декілька ворожих БпЛА у районі Буялика та Доброслава на Одещині, курс північно-західний Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину/Миколаївщину. Чернігівщина: група БпЛА в районі Холмів. БпЛА в напрямку Запоріжжя та Сум.
