"Шахеди" знову б'ють по Україні, у частині областей – тривога: куди летять дрони зараз
Росія пізно ввечері 22 червня запустила по території України ударні безпілотники. У зв'язку з такою загрозою областями почала ширитися повітряна тривога.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим силам ППО.
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Куди летять "Шахеди"?
Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті
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