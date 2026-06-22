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24 Канал Новини України "Шахеди" знову б'ють по Україні, у частині областей – тривога: куди летять дрони зараз
22 червня, 23:17
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"Шахеди" знову б'ють по Україні, у частині областей – тривога: куди летять дрони зараз

Маргарита Волошина

Росія пізно ввечері 22 червня запустила по території України ударні безпілотники. У зв'язку з такою загрозою областями почала ширитися повітряна тривога.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим силам ППО.

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Куди летять "Шахеди"?

Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті

 

23:15, 22 червня

БпЛА курсом на Харків з півночі.

22:05, 22 червня

  • БпЛА в акваторії Чорного моря, в напрямку півдня Одещини.
  • БпЛА на сході Чернігівщини, курс південний.

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